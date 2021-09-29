新华社北京9月29日电 题：中越专家学者“云聚首”互鉴治党治国经验

新华社记者马卓言

“中国共产党百年发展暨中越两党治党治国经验交流”专题研讨会28日在线上举行。两国与会专家学者结合本党本国发展实践，为发展两党两国友好关系、深化各领域合作交流互鉴，推动中越传统友谊更上新台阶。

中国社会科学院马克思主义研究院国际共运部主任潘金娥表示，中国和越南有着相同的政治制度，相近的发展道路，两国是具有战略意义的命运共同体。

“中越山水相连，‘同志加兄弟’的传统友谊是两党两国的共同宝贵财富，和睦相邻是两党两国关系发展的大局。”中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院世界思潮研究所所长李军说，中越关系持续健康稳定发展，符合两党、两国、两国人民的根本利益，有利于社会主义事业兴旺发展。

“中国是第一个同越南建立全面战略合作伙伴关系的国家。”越南胡志明国家政治学院副教授潘文寅说，上到中央，下到地方，两国迄今已在各个层面建立了近60个交流合作机制。

中国是越南第一大贸易伙伴，越南是中国第六大贸易伙伴，也是中国在东盟的第一大贸易伙伴。越南社科院中国研究所所长阮春强表示，在全球贸易受到疫情巨大冲击的背景下，越中双边贸易依然取得亮眼成绩，2020年双边贸易额保持在1000亿美元以上。

自2020年6月以来，为了帮助越南农产品加快进入中国市场，中国加大进口并采取口岸通关便利措施，加快通关速度。中方专家表示，疫情背景下两国互帮互助，更彰显了彼此间的深厚情谊。

中越经贸合作越走越深，文化、教育等各领域合作也在不断加强。潘文寅说，目前越南在华留学生超过了一万人，旅游和民间交往也日渐热络起来。

中方专家还认为，中越经济互补为两国关系长期稳定发展提供了有力支撑。中国和越南是区域全面经济伙伴关系协定的重要成员国，且具有陆海相连的天然优势，双方未来经贸合作空间巨大。

此次研讨会由中共中央对外联络部、中央党校（国家行政学院）与越共中央对外部、胡志明国家政治学院联合举办，中越双方约200位代表参加。

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