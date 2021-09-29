新华社北京9月29日电 综述：亚洲一些国家新冠疫情趋缓 调整防疫措施

新华社记者

近日亚洲一些国家由于新冠疫情趋缓，宣布解除部分封禁措施，并调整相应的防疫举措和要求。与此同时，其政要和政府部门仍提醒民众保持警惕，勿对新冠防控掉以轻心。

疫情趋缓

印度尼西亚总统佐科27日通过社交媒体发文说，印尼疫情近几周来不断缓解。据印尼国家抗灾署28日数据，该国较前一日新增确诊病例2057例；日增病例持续减少，已连续4天处于2020年8月以来的低谷水平；新增死亡124例，为今年5月以来的最低水平。

印度卫生部28日数据显示，该国较前一日新增确诊18795例，是200多天以来的最低水平。

8月中旬后，日本日增确诊病例也出现持续减少势头。据日本广播协会电视台报道，截至28日20时30分，日本及东京都的日增确诊病例分别由8月高峰期的2.5万多例、5773例，降至1723例和248例。目前日本全国病床使用率低于50%，新冠重症患者在9月初达到峰值后持续减少，全国居家隔离的确诊病例也由9月初高峰期的约13万例减至目前约3万例。

7月中旬，泰国日增确诊病例和死亡病例连创新高。为应对疫情压力，泰国政府实施一系列防疫封锁措施并为民众加速接种疫苗。8月底泰国政府宣布，由于单日康复病例持续超过新增病例，疫情呈放缓趋势。据泰国新冠疫情管理中心发布的数据，27日新增确诊10288例，累计确诊1571926例；新增死亡101例，累计死亡16369例。

调整防疫

日本首相菅义伟28日晚召开记者会，宣布“面向19个都道府县发布的紧急状态以及8县适用的防止蔓延等重点措施”本月30日到期后将全面解除。这意味着日本时隔近半年再度恢复无紧急状态或重点措施状态。

泰国新冠疫情管理中心27日通过了包括曼谷在内的29个最高风险区解禁措施：自10月1日起缩短宵禁时间，对电影院、博物馆等10类营业场所和活动解禁，把完整接种疫苗后至少14天入境泰国者的隔离时间由14天减至7天，自11月1日起开放曼谷和9个府的部分热门旅游景点。

随着全国疫情趋缓，印度逐渐放松管控举措。该国企业7月初已陆续复工复产，主要城市的公共交通恢复正常运营；自9月初以来，包括首都新德里在内的全国大部分地区允许电影院、剧院等娱乐场所恢复一半接待能力；9月1日起，新德里批准9至12年级（高中阶段）学生复课；德里大学等高校宣布从9月中旬恢复授课，允许学生返校；受疫情影响最严重的马哈拉施特拉邦日前批准从10月22日起开放电影院。

随着疫情不断缓解，印尼多个地区从7月初开始实施的“紧急公共活动限制措施”的限制级别不断下调，购物中心、宗教场所、旅游景区开始逐步对民众开放，中小学校也逐步开启面对面教学。

仍需管控

佐科说，即使经过较长时间，新冠病毒可能也无法彻底消失，新冠疫情或将从全球大流行转变为地方性流行。印尼民众需对新冠病毒传播保持警惕，切勿对防控掉以轻心。

日本政府新冠疫情专家小组组长尾身茂在28日举行的专家会议上警告说，如果全面解除紧急状态，民众完全恢复以往生活，新冠疫情还有可能反弹。菅义伟表示，今后日本新冠防疫将进入新阶段，政府将保障医疗体制稳定，快速推进新冠疫苗接种及中和抗体药物治疗，以减少感染病例发展为重症。他同时表示，今后仍将保持高度警戒状态，对于餐饮业等行业有必要分阶段地放宽限制措施。

泰国政府正进一步加速为民众接种新冠疫苗，以期在今年年底实现全民接种率达70%的目标。根据泰国卫生部数据，今年3月至8月，泰国完成新冠疫苗全程接种率不足6%，但截至9月26日已升至24.31%。（执笔记者：罗国芳；参与记者：郑世波、余谦梁、赵旭、郭丹、姜俏梅、任芊）

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