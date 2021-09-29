人民网华盛顿9月29日电 （记者张梦旭）中国驻美国使馆发言人29日表示，近日一名已获得美国政府签发的合法签证的中国赴美留学生在入境时遭到美方无理盘查滋扰，在一处狭小空间内被限制人身自由长达50多个小时，期间正常饮食和休息均无法保障，最终被美方以莫须有的理由经第三国遣返。美方此举严重侵犯中国赴美留学人员合法权益，导致当事人及其父母的身心受到严重伤害。中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。

发言人强调，一段时间以来，美方持续干扰阻挠中美教育、人文等领域交流合作，接连发生执法人员对中国赴美留学生进行无端、粗暴盘问甚至遣返的恶劣事件，严重侵害当事人人权。美方做法严重破坏中美正常人文交流和教育合作，与美方自我标榜的开放自由等理念背道而驰，与开展国际人才交流的时代潮流背道而驰，与两国人民开展友好交流的共同愿望背道而驰，注定不得人心，损人不利己。中方对每起事件都第一时间向美方表明强烈反对的严正立场。

中国驻美使馆28日还发布公告，提醒中国赴美留学生谨慎选择赴休斯敦航线入境。公告说，最近数名来美就读的中国留学生在休斯敦机场入境时遭遇盘查，最终被无理遣返回国，严重损害中国赴美留学生的合法权益。驻美国使领馆将继续支持中国留学人员依法维护他们的正当合法权益，并提醒出国留学人员提高安全意识，慎重考虑来美留学入境时可能遇到的问题，加强防范，妥善应对。如遇紧急情况，请及时联系中国驻美国使领馆寻求协助。

(责编：王禹蘅、常红)