人民网伦敦9月28日电 （武一丹）9月28日，中国驻英国大使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。中国驻英国大使郑泽光在题为《砥砺奋斗 再创辉煌》的讲话中指出，只要双方遵循相互尊重、平等相待、包容互鉴原则，相向而行，中英关系就能重回正轨、持续向前。

郑泽光在讲话中指出，面对百年未有之大变局，中国正以自信、坚定的姿态，昂首阔步迈上全面建成社会主义现代化强国的新征程。新中国成立72年，见证了中英关系的历史演变。近些年，中英关系发展势头受挫，这不符合两国人民的愿望和双方的利益。双方应共同作出努力，改变这种局面。

他强调，希望英方各界人士客观看待中国，超越意识形态藩篱，抵制将中国视为“制度性竞争者”甚至威胁的错误认知。中英之间在一些问题上存在分歧，这并不可怕。关键是要在平等和相互尊重基础上，敞开对话之门，开展坦诚对话，才能缩小分歧，扩大共识，积累互信。双方应秉持互利共赢原则，拓展各领域友好交流与合作，使两国人民更多受益，同时加强在抗击疫情、促进全球经济复苏、应对气候变化等重大问题上的沟通协调，发挥各自优势，帮助发展中国家更好应对疾病、贫困、环境恶化等挑战，为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。

英国外交发展部国务大臣米林代表英国政府祝贺中华人民共和国成立72周年。米林表示，英方始终致力于与中方发展积极、成熟的伙伴关系，进行坦诚交流对话，开展互利共赢的贸易投资合作，携手应对气候变化、生物多样性丧失、新冠肺炎疫情等全球性挑战。

48家集团俱乐部主席佩里讲述了他父亲杰克·佩里早年在中国所见所闻，盛赞新中国成立72年来取得的发展成就，感叹中国翻天覆地的变化，祝愿中国不断发展进步，表示愿继续为英中关系及双方交流合作发挥积极作用。

英中贸协主席古沛勤爵士古沛勤表示，英中关系具有战略意义，两国经贸合作成果丰硕、潜力巨大。英国工商界重视中国市场，对中国发展充满信心，愿为英中关系健康稳定发展添砖加瓦。

英国社科院院士阿尔布劳表示，中国共产党带领中国人民取得全面建成小康社会第一个百年奋斗目标，祝愿中国在下一个一百年继续取得辉煌成就，更多惠及两国和世界各国人民。

多名英国议会上、下两院议员，多所英国著名大学校长及其他教育机构负责人，多个英国科研、学术、文化机构负责人，多个英国友好社团负责人，多家主流媒体负责人，在英国际组织代表，各国驻英使节，在英华侨华人、中资机构人员、留学生代表，中国驻曼彻斯特总领事郑曦原、驻爱丁堡总领事马强、驻贝尔法斯特总领事张美芳、香港驻伦敦经济贸易办事处处长罗莘桉等600多人在线出席活动。

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