人民网华沙9月28日电 （记者于洋）中国驻波兰大使馆28日举行线上招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立72周年。波众议院副议长兹格热尔斯基、外交部副国务秘书普谢达驰、议会波中议员小组主席苏斯基、副主席舍伊纳出席并致辞。波兰各界人士、部分外国驻波使节及中国驻波使馆主要外交官、在波华人华侨和留学生代表近100人在线出席。

孙霖江在致辞中回顾了新中国成立72年来所取得的举世瞩目发展成就，表示中国共产党团结带领中国人民砥砺奋斗，成功开辟中国特色社会主义道路，全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题，中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国坚定不移深化改革、扩大开放，始终奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

孙霖江指出，波兰是最早承认新中国的国家之一。建交72年来，友谊与合作始终是中波关系主旋律。面对新冠肺炎疫情带来的困难与挑战，两国携手努力、聚焦合作，双边关系取得新进展。在习近平主席和杜达总统共同擘画引领下，两国保持密切高层交往，合力推动中国-中东欧国家合作提质增效，利益融合不断加深，合作潜力加快释放。新形势下，维护好发展好中波关系符合和平发展合作共赢的时代潮流，符合两国人民共同心愿。

孙霖江强调，中方愿在坚持相互尊重、平等互利的原则基础上推动中波关系行稳致远。在“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作框架下开拓合作新局，探讨中国“十四五”规划同“波兰新政”复苏计划紧密对接，为双方开展更高质量合作开辟广阔前景。中方愿同波方加强教育、文化、旅游、体育、青年等领域交流合作，拓宽民间交往渠道。中国欢迎波兰参加北京冬奥会，期待波兰体育健儿取得优异成绩。

兹格热尔斯基表示，衷心祝贺中华人民共和国成立72周年，祝愿中国取得新的更大发展成就。波中建交以来，两国各领域合作在双方领导人悉心呵护下取得丰硕成果。波中两国坚持走符合国情的发展道路，在彼此困难时期相互扶持，相互帮助，留下一段段佳话。希望疫情过后，进一步加强两国议会交往合作，为波中关系发展注入新动力。

普谢达驰表示，今年是新中国成立72周年，也是中国重返联合国50周年，向中方表示热烈祝贺。在第76届联大一般性辩论发言中，习近平主席和杜达总统均强调国际社会应加强团结，这对发展波中关系有重要指导意义。相信在两国领导人政治引领下，波中各领域务实合作必将取得新成果。预祝中国在2022年北京冬奥会筹备工作中取得成功，为国际社会呈现一届精彩绝伦的体育盛事。

苏斯基表示，中国是拥有悠久历史和璀璨文明的伟大国家，波兰人民对中国文化抱有崇高敬意，波中传统友谊源远流长。过去十年来，中国经济快速发展，科技突飞猛进，数千万贫困人口脱贫，这些成就让我深感敬佩。祝愿波中友谊世代相传，两国人民携手走向更美好未来。

舍伊纳表示，波中两国相距遥远，但政治、经济、文化等各领域关系紧密。在过去72年里，中国创造经济社会发展奇迹，在实现伟大复兴征程中大踏步前进。习近平主席提出中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。我对中国如期实现上述目标毫不怀疑，深信中国将在全球治理中发挥更大作用，推动建设持久和平、清洁美丽、科技进步、气候宜人、人民幸福的世界。

波兰武装部队总司令米卡将军等友好人士亦通过致函等方式向我馆及全体中国人民致以节日祝贺，盛赞中国飞速发展、日新月异，祝福中国繁荣昌盛、人民幸福安康，祝愿波中关系取得更大发展。

招待会线上演奏中波两国国歌，播放《美丽中国》等宣传视频，集中展示反映中波团结抗疫、务实合作成果的精彩图片，并由使馆合唱团集体献唱经典歌曲《我的祖国》，将活动气氛推向高潮，赢得与会嘉宾热烈掌声。

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