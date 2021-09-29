人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中老铁路嘎西站装饰装修完成全面亮相

2021年09月29日16:04 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中老铁路嘎西站。中铁建设集团供图

人民网曼谷9月29日电 （记者孙广勇）9月27日，中老铁路嘎西站顺利完成内外部装饰装修、站前广场、站台雨棚及全部附属房屋施工，正式全面亮相，标志着中老铁路新建磨丁至万象线站房施工进入验收阶段。

由中铁建设集团承建的嘎西站位于老挝万象省嘎西县，站房建筑面积1498.7平方米，设1站台3线，最高聚集人数150人。

据现场负责人李聪介绍，嘎西站是老挝雨水最为集中的区域，工程沿线公路多为环山路，坡陡弯急，交通运输不便。施工过程中，项目部严格按照铁路红线建设要求，针对12.4米超高模板支撑架、6.7米泵房深基坑等施工重点、难点制定专项施工方案，引入BIM建模技术，先后克服雨季周期时间长且降雨量大、物资运输困难等不利因素，在全线率先实行“全面双班制”施工模式，提前15天完成主体结构封顶任务，并在中老铁路全线率实现外立面亮相和站台雨棚主体结构封顶任务。

目前，该站房正在进行站房验收工作，预计2021年12月正式投入使用。

(责编：王禹蘅、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部