中老铁路嘎西站。中铁建设集团供图

人民网曼谷9月29日电 （记者孙广勇）9月27日，中老铁路嘎西站顺利完成内外部装饰装修、站前广场、站台雨棚及全部附属房屋施工，正式全面亮相，标志着中老铁路新建磨丁至万象线站房施工进入验收阶段。

由中铁建设集团承建的嘎西站位于老挝万象省嘎西县，站房建筑面积1498.7平方米，设1站台3线，最高聚集人数150人。

据现场负责人李聪介绍，嘎西站是老挝雨水最为集中的区域，工程沿线公路多为环山路，坡陡弯急，交通运输不便。施工过程中，项目部严格按照铁路红线建设要求，针对12.4米超高模板支撑架、6.7米泵房深基坑等施工重点、难点制定专项施工方案，引入BIM建模技术，先后克服雨季周期时间长且降雨量大、物资运输困难等不利因素，在全线率先实行“全面双班制”施工模式，提前15天完成主体结构封顶任务，并在中老铁路全线率实现外立面亮相和站台雨棚主体结构封顶任务。

目前，该站房正在进行站房验收工作，预计2021年12月正式投入使用。

(责编：王禹蘅、常红)