9月29日，印尼雅万高铁DK9+094多跨刚构连续梁顺利合龙。中国电建雅万高铁项目部二分部供图

人民网雅加达9月29日电（记者徐伟）印度尼西亚雅万高铁全线最长的2号特大桥上最后一联连续梁—DK9+094多跨刚构连续梁29日顺利合龙，标志着2号特大桥连续梁全部施工完成，打通了项目1号梁场架梁通道，为现场架梁施工及后续铺轨等创造了有利条件。

雅万高铁2号特大桥全长36公里，密集设置了24联连续梁，均由国铁集团所属中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体成员中国电建水电八局集团负责。其中，DK9+094连续梁跨越三层高速公路匝道，主墩距高速公路匝道最近距离仅20厘米，施工空间狭窄，是全线施工环境最复杂和受外界干扰最大的重难点控制性工程。

据介绍，如此密集的连续梁群，在国内外铁路工程中极为少见。项目团队制定了科学严谨的施工方案，采取多项举措，精心组织施工，实现全程安全、优质、高效推进。疫情期间，项目团队通过开展各方协作和科学防控，将疫情对项目建设的影响降至最低，坚持防疫和生产并重，有力确保了连续梁群全部高质量合龙。

施工过程中，中企团队始终秉持共商、共建、共享的原则，坚持属地化建设，高度重视高铁技术和知识转移工作，通过“中国导师带印尼徒弟”的模式，进行实际操作和实地培训，为当地培养了1500余名熟练的连续梁施工技术工人。

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