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乐高集团首席执行官：中国市场对于乐高整体的业绩表现做出了巨大的贡献

2021年09月29日15:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月29日电 （记者俞懿春）第四届中国国际进口博览会即将于11月5日至10日在中国上海举行。对于中国这一对外开放的重要平台，丹麦玩具品牌乐高集团首席执行官倪志伟（Niels B. Christiansen）表示：“进博会充分展示了中国对外开放的姿态，以及不断优化的营商环境，鼓励着外资企业在中国不断扩大投资和加码业务。”

倪志伟曾经两次参加进博会。在他看来，进博会为跨国公司创造了与中国当地合作伙伴、当地政府等有关方面进行交流的良好机会，让乐高集团深受鼓舞。在9月28日公布的今年上半年财务报告中，乐高集团收入同比增长46%，达到230亿丹麦克朗（约合233.76亿人民币）。今年上半年，乐高集团在全球新开了60多家品牌零售店，其中40多家位于中国。

“中国市场对于我们整体业绩表现做出了巨大贡献。”在倪志伟看来，在电商发展上的投资，是集团收入和业务增长的重要驱动因素之一。“我们在中国市场不仅开设了天猫乐高官方旗舰店，还创建了全方位的生态系统。无论是在实体店，还是在线上电商平台，我们都可以全方位接触中国消费者，对全球各个市场具有引领作用。这也是为什么我们选择在上海办公室开设数字化人才中心，招募更多技术人才。”倪志伟说。

10月1日，全球最大、亚洲第六家乐高品牌旗舰店即将在广州开业。“我们会在中国开设更多的品牌零售店，也会下沉到广阔多元的市场，计划在今年年底前覆盖超过85个城市。”乐高集团高级副总裁兼中国区总经理黄国强表示。截至今年6月30日，乐高集团在全球已拥有737家品牌零售店，其中在中国有5家乐高品牌旗舰店和255家乐高授权专卖店。

(责编：王禹蘅、常红)

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