人民网联合国9月28日电 （记者李晓宏）当地时间9月28日，中国常驻联合国代表张军为驻联合国中外主流媒体举行视频吹风会，介绍习近平主席出席第76届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话以及中国代表团参加联大高级别会议情况。

张军说，第76届联合国大会高级别会议周昨天正式落下帷幕。在百年变局与世纪疫情叠加震荡、世界进入新的动荡调整期的背景下，本届联大高级别会议备受各方瞩目。

张军表示，中国高度重视本届联大，习近平主席以视频方式出席一般性辩论并发表重要讲话，提出全球发展倡议，并围绕团结抗疫、复苏经济、国际关系发展、完善全球治理等问题阐述中方主张，宣布一系列重大举措，又一次为处在历史十字路口的世界给出中国方案。王毅国务委员兼外长以视频方式出席纪念《德班宣言和行动纲领》通过20周年高级别会议、安理会五常外长会、二十国集团阿富汗问题外长会，并视频会见古特雷斯秘书长、沙希德联大主席。中国代表团还参加了气候变化、粮食安全、能源等问题高级别会议。中方通过实际行动，为应对全球挑战、推动联合国发挥更大作用作出了重要贡献。

第一，中国积极致力于推动国际抗疫合作。疫情仍在全球肆虐，打赢疫情狙击战，重要的是团结协作，而不是搞污名化；重要的是联防联控，而不是甩锅推责；重要的是行动起来，而不是空喊口号；重要的是加强疫苗合作，而不是任由“疫苗民族主义”大行其道。中国为战胜疫情作出了巨大努力，取得了重大战略成果，正在为全球抗疫合作作出自己的贡献。习近平主席强调，要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。习近平主席宣布，中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。这些举措为全球抗疫注入强大信心，不少国家领导人在联大一般性辩论发言中向中国政府表示感谢。

第二，中国积极致力于实现全球共同发展。发展是解决一切问题的总钥匙。疫情严重影响世界经济，扩大南北“发展鸿沟”。面对这一挑战，我们既要立足当下控制住疫情，更要谋划长远，推动全球范围内平衡、协调、包容发展。习近平主席提出全球发展倡议，紧扣疫后复苏的紧迫课题，着眼今世后代的可持续发展，目的是解决好如何发展，发展为了谁、发展依靠谁等一系列关键问题。习近平主席的倡议受到广泛欢迎，产生良好反响。可以肯定，中国的发展将继续为各国提供重要机遇，全球发展倡议也必将为各国合作开辟更大空间。中国已宣布未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。我们欢迎世界各国共同加入这一倡议，深化彼此发展战略对接，全面落实2030可持续发展议程。

第三，中国积极致力于以实际行动应对气候变化。气候变化是全人类的共同挑战，没有哪个国家能够置身事外，需要采取全球行动。中国一直是应对气候变化的实干家。继去年宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标后，习近平主席今年又宣布，中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。这是中国为应对全球气候变化自主采取的又一重要举措，成为本届联大关注度最高、反响最热烈的话题之一，得到古特雷斯秘书长和很多国家领导人的高度评价。中国还积极参与联合国气候变化峰会、粮食系统峰会、能源高级别对话会、安理会气候与安全公开辩论会等活动，为应对全球挑战贡献中国智慧。我们希望所有国家，特别是发达国家，都积极行动起来，履行承诺，为应对气候变化作出应有贡献。

第四，中国积极致力于维护真正的多边主义。现行国际体系的核心机构是联合国，现行国际秩序的核心理念是多边主义。当前国际形势复杂演变，世界充满不确定性和不稳定性，在此历史关口，坚持多边主义无比重要，维护联合国权威无比重要。中国对联合国的支持是可期待、可持续和可靠的。习近平主席强调，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。这是多边主义的根本方向。王毅国务委员在会见秘书长和联大主席时，再次重申中国对联合国的坚定支持、对多边主义的庄严承诺。在五常外长会上，王毅国务委员提出四个关键词：履职、尽责、担当、作为，呼吁大国争作维护多边主义的榜样，为世界注入信心和稳定。我们希望各国都沿着这个方向加强合作，而不是借多边主义之名，行单边主义、霸权主义之实。

第五，中国积极致力于政治解决热点问题。我们所处的世界并不太平，热点问题此起彼伏。中方一贯主张，化解热点问题，应当恪守联合国宪章，多用斡旋调解，善用维和行动，慎用强制措施，不能动辄使用武力。习近平主席强调，我们要坚持对话而不对抗、包容而不排他，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。这是中国推动热点问题解决的根本遵循。很多热点问题延宕多年未能解决，背后有太多的教训值得总结。近期阿富汗局势再次证明，外部军事干涉和所谓的民主改造贻害无穷。有关国家要真正汲取教训，切实承担起应尽责任。王毅国务委员在二十国集团外长会、五常外长会上，围绕阿富汗等问题同各方广泛交换看法，强调要帮助阿富汗应对好人道、反恐、经济和政治多重挑战。中国将始终站在公道正义的一边，推动热点问题政治解决，为维护国际和平与安全作出贡献。

张军表示，用一句话来概括，习近平主席在联大发表重要讲话和中国代表团参加的高级别活动再次表明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

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