人民网讯 9月27日，由同济大学德国研究中心、中国欧洲学会德国研究分会和社会科学文献出版社共同主办的《德国蓝皮书：德国发展报告（2021）》发布会以线上和线下相结合的形式举行。

蓝皮书表示，中国政府近年来开启了新一轮对外开放政策，优化外商投资环境。2019年3月15日全国人大正式通过《中华人民共和国外商投资法》（以下简称《外商投资法》），自2020年1月1日起施行。《外商投资法》在合资企业股比、负面清单制度及技术转让等多个领域进一步开放了国内市场，放宽市场准入，推动贸易和投资的便利化。2017年，中国政府已经在金融等领域将外资占比放宽到最高51%。德国安联集团成为第一批获益的企业：2018年11月安联获准筹建中国第一家外商独资保险机构。2020年1月，安联中国正式揭牌成立。

蓝皮书指出，同时，制造业市场的限制也基本放开，特别是汽车行业已经有明确的开放时间表：2018年取消新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车股比限制，并取消合资企业不超过两家的限制。德国宝马集团成为放宽汽车行业外商投资限制的第一个受益者。2018年10月，宝马集团出资36亿欧元收购华晨宝马股权，将持股比例提高到75%，双方合资协议延长至2040年。同时宝马还将对华晨宝马增加30亿欧元的投资，扩建沈阳生产基地和产业链。值得注意的是，以往合资企业生产的汽车主要在中国内地销售，而在沈阳生产的宝马iX3电动汽车，不仅在国内销售，还将出口到全球市场。2020年11月，首批华晨宝马生产的iX3正式从大连港运往海外。

蓝皮书说，另一家受益的德国企业是大众集团。早在2017年12月大众就与安徽江淮汽车集团合资成立江淮大众汽车有限公司，双方各占股50%，企业聚焦新能源汽车领域。2020年年底，借助制造业开放政策，大众与江淮完成了最新的合作：大众集团增资10亿欧元，获得国有企业安徽江淮汽车集团持有股份的50%，大众在合资公司江淮大众汽车有限公司的股份提高至75%，江淮大众更名为“大众汽车（安徽）有限公司”。大众将在安徽合肥设立大众（安徽）研发中心和制造基地，项目总投资超过200亿元人民币，预计将在2022年完成。

蓝皮书表示，另一项引人注目的投资项目是德国巴斯夫集团在广东省湛江市建设的新型一体化基地，该项目于2019年11月正式启动，总投资额高达100亿美元，是巴斯夫迄今最大的投资项目。整体项目将成为巴斯夫全球第三大生产基地，也是欧洲以外最大的生产基地，这将进一步促进巴斯夫在全球化工行业销售额和地位的提升。对于广东湛江而言，巴斯夫的入驻也是其打造化工产业集群、实现产业结构优化升级的机遇。

(责编：王禹蘅、常红)