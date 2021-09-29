新华社联合国9月28日电 中国常驻联合国代表团27日按照联合国大会规则行使答辩权，对加拿大外长在第76届联大一般性辩论中关于孟晚舟事件以及加拿大公民康明凯和迈克尔案的错误言论表示坚决反对。

中方在现场答辩中指出，加拿大外长在发言中提及中国公民孟晚舟事件，还提及加拿大公民康明凯和迈克尔案。加方的观点罔顾事实和法律，是完全错误的，中方对此坚决反对。关于孟晚舟事件，经过中国政府不懈努力，孟晚舟女士在历经1028天的非法拘押后，已乘坐中国政府包机回到祖国，与家人团聚。孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件。美国、加拿大炮制这一事件不是出于任何法律原因，其真正目的是要打压中国高新技术企业，阻挠中国科技发展。美国、加拿大所作所为是典型的任意拘押。关于康明凯、迈克尔案，大量证据显示，两人涉嫌在中国境内从事危害中国国家安全的犯罪行为。两人对犯罪事实亦供认不讳。必须强调指出，孟晚舟事件与康明凯、迈克尔案的性质完全不同。希望加方正视事实，纠正错误，吸取教训，不要错上加错。

加方代表针对中国代表发言行使答辩权后，中方行使第二轮答辩权。中方在答辩中强调，对于加方无理辩解，中方不能接受。无论是孟晚舟事件，还是康明凯、迈克尔案，事实不容抹杀、法律不容亵渎，历史最终会作出正确的判断。

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