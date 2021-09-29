新华社北京9月29日电 综合新华社驻外记者报道：中华人民共和国成立72周年之际，我驻外使领馆纷纷举办线上招待会等活动，回顾中国与各国建交以来的交往成就，展望彼此携手发展的美好未来。

中国驻巴西使领馆国庆线上招待会日前盛装开场。中国驻巴西大使杨万明在视频致辞中表示，在中方支持下，巴西已成为拉美地区首个拥有新冠疫苗生产能力的国家。疫情并未阻挡中巴各领域合作不断拓展深化的良好态势。中巴合作韧性十足、活力充沛，将为两国人民带来更多福祉。

中国驻巴拿马大使馆线上招待会上播放了中国宣传片、2022年北京冬奥会宣传片等。中国驻巴拿马大使魏强表示，在当前国际格局巨变、疫情持续蔓延、全球治理挑战重重的复杂形势下，中方愿同巴方保持密切沟通，深化共赢合作，造福两国人民，共建美好世界。

中国驻埃及大使廖力强表示，今年恰逢中埃建交65周年。65年来，在两国领导人战略引领下，中埃关系经受住了历史风云的考验，始终保持稳定健康发展。两国各领域合作全面深入推进、两大文明交融互鉴步入新时代、中埃全面战略伙伴关系实现新发展，展现了合作进取的决心。

中国驻科威特大使李名刚表示，2021年正值中科建交50周年，这是中科关系史上的一个里程碑。期待同科各界携手努力，以两国元首重要共识为指引，不断深化中科友好互信，持续拓展两国务实合作和人文交流。

中国驻卡塔尔大使周剑在致辞中表示，2022年是中国和卡塔尔逐梦美好未来的关键一年。中国将举办北京冬奥会，卡塔尔将举办足球世界杯比赛。两国要以此为契机，携手实现国家振兴的共同梦想，奔向共同发展的美好未来。

中国驻阿曼大使李凌冰说，2021年中国与阿曼关系进一步加强，两国经贸往来稳中向好，双方还共同应对疫情挑战，推动双边合作发展。

中国驻菲律宾大使黄溪连说，今年8月两国领导人再次通电话，为中菲关系未来发展把舵引航。我们高兴地看到，在两国领导人的战略引领下，中菲各领域合作不断深化，给两国人民带来更多实实在在的福祉。

中国驻马尔代夫大使王立新表示，中马两国始终相互理解、相互尊重、相互支持，成为大小国家平等相待、和平共处的典范。期待双方以落实两国领导人今年7月通话共识和明年建交50周年为契机，推动两国面向未来的全面友好合作伙伴关系迈上新台阶。

中国驻苏丹大使马新民说，在两国领导人的引领下，中苏战略伙伴关系保持积极发展势头，不断取得新进展、新突破。中方愿与苏方一道携手共进，加强政治互信、互利合作、团结抗疫、人文交流，共谋发展，共享未来，共创中苏关系更加美好的明天。

中国驻比利时大使馆的线上招待会放映了反映中比友好合作的幻灯片。中国驻比利时大使曹忠明说，今年恰逢中比建交50周年。50年来双边关系稳健发展，建立了全方位友好合作关系。虽然中比关系有时出现困难、起伏，双方在一些问题上有不同看法，但只要秉持相互尊重、平等相待、互利共赢的原则，中比关系依然有着美好的前景。

中国驻拉脱维亚大使梁建全介绍了中拉建交30年来双边关系发展与务实合作取得的积极成果。他呼吁两国加强沟通交流，增进相互了解和理解，坚持正确的相互认知，本着相互尊重、求同存异原则，切实尊重彼此核心利益和重大关切，推动两国关系继续顺利向前发展。

中国驻孟买总领事唐国才指出，中国是印度不可替代的最大贸易伙伴，印度对华出口正大幅增长。中印经济互补性强，在制造业、新能源、数字经济等领域合作前景广阔。期待双方进一步解放思想，扩大开放，破除人为限制。

中国驻曼彻斯特总领事郑曦原说，今年第一季度英国出口贸易总额下降，但中英贸易额却逆势增长。有越来越多的英国朋友从这些事实中认识到进一步深化中英合作对两国人民是有利的。相信只要从两国人民的根本利益出发，相互尊重，互利合作，两国就能排除干扰和杂音，克服当前困难，使中英关系行稳致远。（参与记者：吴丹妮、王薇、聂云鹏、杨元勇、李德萍、潘革平、苏津、闫洁、刘锴、唐璐、马意翀、张亚东、卞卓丹、梁希之）

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