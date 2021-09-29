新华社北京9月29日电 《参考消息》29日刊登英国《新科学家》周刊网站的报道《新装置能在月球提取水和氧》。报道摘要如下：

未来的月球探险者也许能从尘土里挤出水来。一台原型设备可以高效、自主地从人工制造的月球尘土中提取水和氧气。

月球上大约一半的土壤是由硅或铁的氧化物构成。意大利米兰理工大学的米歇尔·拉瓦尼亚及其同事制造并测试了一款从人工月球尘土中提取氧的装置。拉瓦尼亚在9月23日召开的欧洲行星科学大会会议上介绍了这项研究。

该装置的主要部分是一个温度超过1000摄氏度的熔炉。这样的高温使被送入熔炉的月球尘土直接从固态变成气态，然后研究人员向其添加氢气和甲烷。这些气体随后发生化学反应，产生可以从中提取氧气的水。

提取氧气后还剩下3种主要物质：氢气和甲烷可以被送回熔炉，而富含金属的月球尘土要么被留下来，要么进一步加工用于其他用途。

研究人员测试了该系统的几个不同版本。最高效的版本从人工月球尘土中提取了24%的氧，占尘土样本总质量的11%。

拉瓦尼亚说，该设备可以在没有人工干预的情况下做到这一点且无堵塞。因此，未来的月球探险者可以布置好这个装备，让它自行产氧。她说，这个过程相对简单，人们很容易根据任务的需要和局限性来扩大或缩小生产规模。

(责编：燕勐、刘洁妍)