新华社地拉那9月28日电（记者章亚东）欧盟委员会主席冯德莱恩28日在访问阿尔巴尼亚时说，阿尔巴尼亚和北马其顿都应该加入欧盟，有关入盟的首次政府间会议应在今年年底前举行。

冯德莱恩是在与阿总理拉马举行的联合新闻发布会上做上述表态的。她说，阿尔巴尼亚的未来在欧盟。阿在欧盟一体化进程中取得了进展，完成了欧盟的要求，现在轮到欧盟兑现承诺。

冯德莱恩表示，欧盟将继续支持阿尔巴尼亚和西巴尔干地区其他国家抗击新冠疫情并恢复遭受疫情打击的经济。

拉马说，欧盟认为阿尔巴尼亚已完成入盟的要求对阿来说十分重要，阿政府将继续为早日加入欧盟做出努力。

当天晚些时候，冯德莱恩抵达北马其顿首都斯科普里。在与北马其顿总理扎埃夫举行的联合新闻发布会上，冯德莱恩说，欧盟正在与北马其顿和保加利亚共同努力，争取在今年年底前与北马其顿和阿尔巴尼亚举行有关入盟的政府间会议。

根据欧盟规则，只要有一个成员国反对谈判框架，入盟谈判将无法正式启动。欧盟与阿尔巴尼亚和北马其顿有关入盟的政府间会议原定去年年底举行，但因保加利亚与北马其顿在民族认同问题上存有争端而被推迟。

在结束对阿尔巴尼亚和北马其顿的访问后，冯德莱恩还将访问黑山、波黑和塞尔维亚等国家。

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