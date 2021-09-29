人民网联合国9月28日电 （记者李晓宏）当地时间9月28日，中国常驻联合国代表张军为驻联合国中外主流媒体举行视频吹风会，就中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年、全球发展倡议、阿富汗问题、中美关系等回答记者提问。

张军说，今年恰逢中国共产党成立100周年和中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。在中国共产党的领导下，中国人民找到了适合国情的发展道路，真正成为国家的主人，也让民主、自由、人权、平等在中华大地上成为了现实。这是中国的成功，也是对世界和平、发展和人类进步的巨大贡献。从今年开始，中国迈向了全面建设社会主义现代化国家的新征程，我们将继续以中国的新发展为世界提供新机遇，为维护世界和平、安全与稳定作出更大贡献。

在回答关于中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年问题时，张军说，50年前的10月25日，第26届联大通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表。这是中国外交史上的重要事件，是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，也是《联合国宪章》宗旨和原则的胜利。中国已经并将继续举行形式多样的纪念活动，既回顾过去，更面向未来，深化中国同联合国的合作。

他说，50年来，世界发生了重大变化，中国也取得了巨大发展成就，走近世界舞台中央。我的外交生涯一直同联合国有着密切联系。作为现任常驻代表，我深深感到，中国正在国际事务中发挥着越来越大的作用，正在作出越来越大的贡献。

他说，50年来，中国精心呵护世界和平。中国是联合国第二大会费国、第二大维和摊款国和安理会常任理事国中出兵最多的国家，为维和行动作出重要贡献。我们始终积极推动政治解决热点问题，致力于变对抗为合作，化干戈为玉帛。中国全力推动全球发展，向166个国家和国际组织提供近4000亿元人民币发展援助，为120多个发展中国家落实千年发展目标和2030年可持续发展议程提供支持。中国对全球经济增长的贡献率连续15年位居世界第一。中国坚定维护国际秩序，以身作则践行多边主义，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，签署了600多项国际公约，忠实履行国际义务，切实兑现国际承诺，从不退群毁约。中国积极提供公共产品，倡导和平共处、合作共赢，推动构建人类命运共同体，高质量共建“一带一路”，为应对全球性挑战贡献中国理念、中国方案。

张军表示，中国对联合国的支持是一以贯之、持久可靠的。展望未来，中国初心不改，我们将继续与志同道合的伙伴一道，为维护世界和平与发展、维护和践行真正多边主义、维护联合国的权威和作用作出更大贡献。

在回答关于中国提出全球发展倡议的有关问题时，张军指出，当今世界面临重重挑战，很多问题来源于发展不平衡、不充分。习近平主席郑重提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，在当前疫情肆虐全球的背景下，具有重要的现实意义和深远的历史意义。作为世界上最大的发展中国家，中国深知发展的重要性，没有发展，一切都无从谈起。同时，我们所追求的应该是可持续、包容、高质量的发展。全球发展倡议包含六方面核心要义，即坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向。这既是对中国自身发展经验的总结，也契合了世界各国特别是广大发展中国家的发展需要。

张军表示，落实好全球发展倡议，要秉持共商共建共享精神，推动各国加强团结合作，倡导互利共赢，谋求共同发展。我们要推动联合国和国际社会把发展议程放在更重要位置，充分认识到落实可持续发展目标的紧迫性，制定更加切实可行的实施方案。我们要突出重点，行动为先，围绕减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等重点领域深化务实合作，促进发展成果共享。我们还要进一步加大对发展中国家的投入，聚焦发展中国家的实际需要，敦促发达国家履行承诺，在资金、技术、能力建设等方面向他们提供支持，努力实现不让任何一国、任何一人掉队的目标。

关于阿富汗问题，张军表示，阿富汗局势近期演变引发国际社会普遍关注。作为地区国家和阿富汗最大邻国，中方尤为关心阿富汗局势走向。当前，阿富汗面临人道、反恐、经济、政治等多重危机，国际社会应携手合作，共同帮助阿富汗应对挑战，尽快实现和平稳定。当务之急是应对人道危机，国际社会应加大对阿援助力度和速度，特别是在粮食、越冬物资、疫苗和药品等方面及时施以援手。对阿富汗的各类单边制裁或限制措施应尽快解除。阿富汗大量海外资产被冻结，加剧阿面临的人道困难。这些资产属于阿富汗，应用于阿富汗，不能当成对阿施加政治压力的筹码。

张军指出，阿富汗塔利班内外政策仍在形成当中，国际社会应从理性务实角度出发，多鼓励多引导，推动阿富汗各方构建开放包容的政治架构，尊重少数族群、妇女和儿童基本权利，奉行温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，坚决打击包括“东伊运”在内的所有恐怖势力，同世界各国特别是周边国家友好相处。

张军强调，需要特别指出的是，阿富汗属于阿富汗人民。国际社会应尊重阿富汗主权独立和领土完整，彻底贯彻“阿人主导、阿人所有”的基本原则，让阿富汗人民自主掌握国家前途命运。有关国家应认识到，外国部队的撤出不是责任的结束，而是反思和纠错的开始。他们应承担起责任，加大向阿富汗提供经济、民生和人道主义援助，帮助阿和平重建。他们还应汲取教训，认识到军事干涉、外来加强的模式行不通，要避免类似情况再次在其他地方发生。

关于承认阿富汗新政府和阿富汗在联合国代表权问题，张军表示，中方将综合各方面因素，在充分评估的基础上作出决定。作为联大全权证书委员会成员，中方将与其他成员充分协商，按照国际法、联大规则和惯例，妥善处理相关问题。

关于中美关系，张军表示，中美分别是最大的发展中国家和最大的发达国家，是世界前两大经济体，也都是安理会常任理事国，中美关系十分重要。中美合作，两国和世界都会受益；中美对抗，两国和世界都会遭殃。中方一贯主张构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时我们也会坚定维护国家主权、安全和发展利益。习近平主席在联大讲话中指出，国与国难免存在分歧和矛盾，但要在平等和相互尊重的基础上开展对话合作，一国的成功并不意味着另一国必然失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步。这为中美关系和大国关系发展指明了方向。我们注意到，拜登总统在联大讲话中表示美方不想搞“新冷战”。我们期待美方说到做到，真正放弃冷战思维，停止挑起对抗，停止借口人权问题干涉中国内政，将拜登总统的表态落实到具体行动上，同中方相向而行，推动中美关系回到正确轨道。

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