新华社伊斯兰堡9月29日电（记者李浩 蒋超）巴基斯坦国民议会副议长卡西姆·苏里28日说，作为中国近邻和好朋友，巴基斯坦是中国新疆地区卓越发展成就的见证者，巴基斯坦反对一些势力针对新疆的虚假宣传。

苏里在伊斯兰堡出席由中国驻巴使馆与新疆维吾尔自治区人民政府共同举办的“新疆是个好地方”视频交流会时说，新疆在脱贫攻坚领域的表现堪称典范。拥有不同宗教信仰的人民在新疆地区和谐共处，这一场景令人深受启发。中国新疆地区正通过中巴经济走廊同巴基斯坦紧密相连，这一共建“一带一路”标志性项目不仅能够提振巴基斯坦经济，也能进一步促进新疆发展。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席芒力克·斯依提在交流会上致辞时说，中共十八大以来，在党中央坚强领导下，新疆经济社会发展和民生改善取得前所未有的成就，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。新疆社会大局持续稳定向好、经济实现高质量发展、脱贫攻坚取得全面胜利、人民生活明显改善、民族团结更加巩固、宗教领域和睦和顺。

他说，最近一个时期，美西方一些势力罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据地“污名化”“妖魔化”新疆。中国有句俗语“百闻不如一见”。欢迎大家多到新疆走一走、看一看，见证完全不同于美西方一些势力所刻画的新疆。

中国驻巴基斯坦大使农融表示，新疆作为中国向西开放门户，与巴基斯坦山水相连，民心相通。中巴经贸合作和中巴经济走廊建设离不开新疆，新疆的稳定和发展将使巴基斯坦受益。美西方一些势力破坏新疆稳定、遏制中国发展的险恶图谋绝不可能得逞。我们欢迎巴各界友人进一步促进巴基斯坦同中国新疆的交流与合作，为推动中巴关系发展作出更大贡献。

巴基斯坦政府、议会、媒体、智库等各界代表在位于伊斯兰堡的巴方会场参加了此次视频交流会。通过现场连线，来自新疆多地的民众代表结合自身经历在交流会上介绍了新疆保护宗教信仰自由、保护少数民族文化、新疆民众自主自愿外出劳动、少数民族妇女优生优育等情况。

视频交流会上，新疆维吾尔自治区相关负责人还就新疆反恐和去极端化经验、外国记者和外交人员访问新疆、西方针对新疆的虚假宣传、新疆的人口发展等回答了巴方嘉宾提问。（参与记者：杜刚）

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