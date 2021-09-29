新华社华盛顿9月28日电（记者刘品然）美军参谋长联席会议主席米利28日在国会听证会上表示，阿富汗战争以美国的“战略性失败”告终。

米利当天与国防部长奥斯汀、美国中央司令部司令麦肯齐共同出席参议院军事委员会有关阿富汗撤离行动的听证会。米利说，阿富汗战争显然没能以美国设想的方式而结束，尽管美国在撤离行动中取得战术性胜利，但阿富汗塔利班重掌政权意味着美国的战略性失败，他还认同撤军损害了美国信誉。

奥斯汀在听证会上表示，美国必须总结阿富汗战争的教训，称美国此前并未能真正了解阿富汗国内的实地情况。他说美方对阿安全部队迅速溃败感到惊讶，称美方没有就阿政府在11天内垮台做针对性计划。

奥斯汀、米利和麦肯齐还都表示，美国政府2020年与塔利班达成的协议对阿安全部队的士气造成了负面影响。在被问及美军无人机8月29日在阿首都喀布尔实施空袭造成10名平民死亡一事时，麦肯齐说袭击发生在他的责任辖区内，他对此事负全部责任。

共和党参议员霍利当天在听证会上说，阿富汗撤出行动是一场灾难，必须要有问责机制，他表示米利和奥斯汀应该辞去职务。

2001年10月7日，美国以反恐为名发动阿富汗战争。去年2月，美国政府与塔利班签署协议，承诺今年5月前撤出阿富汗。今年7月，美国总统拜登表示，美军在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制阿富汗首都喀布尔。8月30日晚，一架美军运输机载着最后一批美国军人离开喀布尔，美国结束长达20年的阿富汗战争。

阿富汗国内局势的骤变，美方混乱的撤离，使拜登政府饱受国内舆论和美国盟友的批评。皮尤研究中心8月31日公布的民调显示，近七成美国民众认为美国未能在阿富汗实现目标。

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