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法国清洁能源三体船下水 首次环球行将纪念“中国航海第一人”

2021年09月29日13:52 | 来源：人民网-国际频道
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法国清洁能源三体船下水。柳怡摄

人民网巴黎9月29日电 （记者何蒨）9月20日，采用世界最为先进的清洁能源作为动力的巨型三体帆船SVR-Lazartigue号在法国西北部布列塔尼地区海边历史名城孔卡诺举行下水仪式，法国单人帆船环球赛世界纪录保持者佛朗索瓦·加巴、法国知名女演员梅兰妮·劳伦及帆船船主迪迪埃·卡巴里参加下水仪式。根据主办方透露，三体船SVR-Lazartigue号首次环球航行或将以中国为终点站，目的是纪念于2016年10月在夏威夷附近海域失踪的“中国航海第一人”郭川船长。

根据主办方介绍，SVR-Lazartigue号以清洁能源混合动力为主，船体材质及帆的制作和动能系统采用高科技，可达到44节（约合每小时 80公里）的速度，并准备挑战50节（约合每小时92公里）的新纪录。目前，世界上类似的巨型三体船仅有六艘，造价超千万欧元。佛朗索瓦·加巴作为这艘三体船的水手，在法国享有“航海小王子”的美誉。佛朗索瓦·加巴表示，他认识中国船长郭川，郭川失踪前常常在布列塔尼海域附近训练。佛朗索瓦·加巴希望用这艘三体船进行的首次环球航行向“中国航海第一人”致敬。

(责编：王禹蘅、常红)

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