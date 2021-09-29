中国常驻联合国副代表呼吁国际社会以循序渐进的方式鼓励索马里提高政治包容性
2021年09月29日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国9月28日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵28日在安理会审议索马里问题时发言呼吁，国际社会要保持耐心，以循序渐进的方式鼓励索马里提高政治包容性。
戴兵说，女性是实现持久和平、建设包容社会的重要力量。近年来，索马里政府为保护妇女权益，打击性暴力，提高妇女在政治、经济和社会生活中的话语权，作出很多努力。中方欢迎索政府承诺保障女性在选举中的席位，并采取降低女性候选人费用、任命亲善大使、成立宣传委员会等具体措施，鼓励女性参政。索马里经历长期战乱，国家重建不可能一蹴而就。
戴兵表示，索马里保持政治稳定和国家团结，有助于为妇女平等、全面、有效参与政治生活创造良好条件。中方注意到索领导人之间的分歧仍未解决，对由此可能给索政治安全局势带来的影响表示担忧。安理会已于9月18日发表主席新闻谈话，呼吁索领导人保持克制，以国家和人民利益为重，通过对话协商克服分歧，维护索政治安全稳定。中方鼓励非盟、伊加特和联合国秘书长索马里问题特别代表继续开展斡旋努力，推动索政治局势重回正轨。
戴兵指出，顺利举行选举是索马里当前最紧要的任务。索各方在落实9月17日和5月27日共识方面取得一定进展，同时索选举仍面临不少复杂挑战，一些核心待决问题可能会影响索选举进度。中方鼓励索方继续根据各方商定的时间框架推进选举进程，致力于通过政治对话解决剩余待决事项。国际社会如果想根据“索人主导、索人所有”原则，继续向索选举提供必要的资金和技术支持。
戴兵强调，索马里面临多重挑战，当前局面敏感复杂。安理会要把握好审议的频率和力度，把握好重点和主次，以便索方集中精力推进事关索国家前途命运的重要事项。
(责编：王禹蘅、常红)
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