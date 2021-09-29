人民网联合国9月28日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵28日在安理会审议索马里问题时发言呼吁，国际社会要保持耐心，以循序渐进的方式鼓励索马里提高政治包容性。

戴兵说，女性是实现持久和平、建设包容社会的重要力量。近年来，索马里政府为保护妇女权益，打击性暴力，提高妇女在政治、经济和社会生活中的话语权，作出很多努力。中方欢迎索政府承诺保障女性在选举中的席位，并采取降低女性候选人费用、任命亲善大使、成立宣传委员会等具体措施，鼓励女性参政。索马里经历长期战乱，国家重建不可能一蹴而就。

戴兵表示，索马里保持政治稳定和国家团结，有助于为妇女平等、全面、有效参与政治生活创造良好条件。中方注意到索领导人之间的分歧仍未解决，对由此可能给索政治安全局势带来的影响表示担忧。安理会已于9月18日发表主席新闻谈话，呼吁索领导人保持克制，以国家和人民利益为重，通过对话协商克服分歧，维护索政治安全稳定。中方鼓励非盟、伊加特和联合国秘书长索马里问题特别代表继续开展斡旋努力，推动索政治局势重回正轨。

戴兵指出，顺利举行选举是索马里当前最紧要的任务。索各方在落实9月17日和5月27日共识方面取得一定进展，同时索选举仍面临不少复杂挑战，一些核心待决问题可能会影响索选举进度。中方鼓励索方继续根据各方商定的时间框架推进选举进程，致力于通过政治对话解决剩余待决事项。国际社会如果想根据“索人主导、索人所有”原则，继续向索选举提供必要的资金和技术支持。

戴兵强调，索马里面临多重挑战，当前局面敏感复杂。安理会要把握好审议的频率和力度，把握好重点和主次，以便索方集中精力推进事关索国家前途命运的重要事项。

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