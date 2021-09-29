人民网首尔9月29日电 （记者马菲）中国驻韩国大使馆28日举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。中国驻韩国大使邢海明夫妇、使馆外交官出席。在韩华侨华人、留学生、中资机构、文旅机构代表，以及韩国主要对华友好团体设置分会场。韩国国会副议长金相姬、外交部次官补余承培等政府和各界友好人士代表，以及驻韩外交团团长加蓬驻韩大使等驻韩外交使节共300余人在线出席。

邢海明发表致辞表示，72年前，中华人民共和国成立，结束了一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史，真正成为独立自主的国家。72年来，在中国共产党的坚强领导下，经过全国各族人民持续奋斗，中国从封闭落后迈向开放进步，从温饱不足迈向全面小康，从积贫积弱迈向繁荣富强。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

邢海明强调，对中国来说，2021年是承前启后、继往开来的关键之年。这一年，中国脱贫攻坚战取得全面胜利，全面建成小康社会；中国经济从疫情中持续复苏，加快构建新发展格局重塑经济新优势；中国特色大国外交展现大国担当，人类命运共同体理念日益深入人心。路途漫漫，唯有奋斗。我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有14亿中国人民的团结拼搏，中国一定会创造出更多令世人惊叹的奇迹！

邢海明指出，中韩是搬不走的近邻，更是离不开的伙伴。在两国元首战略引领下，中韩关系保持健康发展势头。明年中韩将迎来建交30周年。两国应进一步树立共同体意识，持续扩大共同利益，不断发掘合作潜力，推动中韩关系提质升级。相信只要中韩两国人民携手努力，必将谱写中韩关系史上新的华美篇章。

金相姬表示，中华人民共和国成立以来，特别是改革开放以来，在各领域取得令人刮目相看的巨大发展成就，日益走向世界舞台中央。期待中国继续成为全球和平的建设者、世界经济发展的贡献者。韩中是友好近邻和战略合作伙伴，两国即将迎来建交30周年。希望韩中关系向前迈出更大步伐，为促进各自发展、维护半岛和平、应对疫情等全球挑战作出积极贡献。

余承培代表韩国政府致贺表示，中华人民共和国成立以来，中国取得飞速发展。韩中建交以来，两国各领域交流合作硕果累累。当前，两国克服疫情影响，保持紧密高层往来，深化务实合作，活跃人文交流，加强半岛事务协调。韩中关系即将步入“而立之年”。希望两国以过去近30年发展为基础，迈向双边关系更加成熟的下一个30年。祝福北京冬奥会取得圆满成功。

21世纪韩中交流协会会长金汉圭代表韩国友好团体发言表示，在中国共产党的英明领导和中国人民的不懈努力下，新中国取得了举世瞩目的辉煌成就。韩中是好邻居、好伙伴，期待双边关系以“韩中文化交流年”和建交30周年为契机，实现更大发展。韩国友好团体将持续为增进两国民心相通、助力双边关系向好发展作出不懈努力。

招待会上还播放了中国国家形象宣传片《美丽中国》以及驻韩使馆制作的中韩建交29周年图片展视频。

与会嘉宾和韩各界友好人士向中国政府和人民致以节日问候和良好祝愿，盛赞中国在国家建设事业中取得巨大发展成就，希望继续与中国各界加强友好交流，深化合作，携手实现共同发展，期待北京冬奥会取得圆满成功。

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