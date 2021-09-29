中国驻美国大使秦刚在招待会上发表致辞。 图片来源：中国驻美国大使馆网站

人民网华盛顿9月28日电 （记者李志伟）当地时间9月28日晚，中国驻美国使馆及驻纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥总领馆共同举办庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。

中国驻美国大使秦刚发表致辞，欢迎美国各界人士同驻美使领馆相聚云端庆祝新中国成立72周年，并对他们长期关心支持中美关系发展表示感谢。他表示，中方将按照两国元首通话的精神，同美方一道，在尊重彼此核心关切、妥善管控分歧的基础上，推进在广泛双边领域以及气候变化、疫情防控、经济复苏等重大国际和地区问题上的协调合作，推动中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。秦刚还向美国运动员们发出北京2022年冬奥会和冬残奥会的邀请，预祝中美两国运动员再创佳绩。

美国国务院亚太事务助卿康达表示，在中国人民庆祝新中国成立72周年之际，代表美利坚合众国向中华人民共和国表示祝贺。

美中关系全国委员会董事会主席、美国前财政部长雅各布·卢表示，中国在过去几十年中取得了非凡的经济增长，数亿中国人摆脱了贫困与苦难。在这个充满挑战的时代，坦诚的沟通比以往任何时候都显得更加重要。美中共同担负着稳定双边关系并将其推向富有成效方向的责任。从领导人层级自上而下、持续的对话对于防止冲突并取得符合美中两国和世界其他国家最佳利益的进展而显得至关重要。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美国工商界将继续高度重视中国市场，期待与中国不断深化合作。美中贸委会的会员公司随时准备与他们在中国的客户、供应商、合作伙伴、员工和朋友合作努力，实现更大的经济增长，从而造福于两国和两国人民。

方李邦琴基金会董事长方李邦琴代表全美华侨华人祝贺新中国成立72周年。她表示，旅美华侨华人与祖（籍）国有割不断的血脉相连，期盼着中华民族的复兴，也希望美国社会安定和繁荣，将像一如既往地支持祖（籍）国的发展，推进中美两国友好关系。

招待会在庄严的国歌声中开始，随后播出了主题视频《携手，为人民》。活动上，中美艺术家携手献上精彩纷呈的演出。

此前一周，驻美国使馆还在社交媒体平台连续播出了庆祝中国共产党成立100周年纪录片《活力密码》、讲述平凡中国人逐梦小康的纪录片《柴米油盐之上》、云南野生亚洲象北迁纪录片《与大象同行》以及北京2022冬奥会筹备情况视频集锦。

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