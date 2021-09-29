人民网柏林9月28日电 （记者李强）9月28日，第七届巴伐利亚中国日暨因戈尔施塔特—大连数字化创新合作论坛通过视频连线的形式成功举办。商务部投资促进事务局局长刘殿勋、大连市人民政府市长陈绍旺、大连市委常委、金普新区党工委书记、管委会主任李鹏宇、中国驻慕尼黑总领馆经商室参赞裴永贵和因格斯塔特市（下简称因市）市长沙普夫等出席活动并发言，包括奥迪汽车、保尔重工、大连石岛工业等数十家中德企业分别在因市和大连会场线下参会。

刘殿勋在致辞中，对于巴伐利亚州和因市多年以来坚持举办“巴伐利亚中国日”活动，开展经济界对华友好合作表示赞赏。他指出，商务部投资促进局多年来积极整合国内国外市场和资源，致力于建设跨境产业投资促进平台，努力满足地方与企业开展国际投资合作的需求。他欢迎包括大连和因市在内的中德经济界人士，用全球化的跨境产业合作网络，立足自身优势，拓宽国际视野，展望产业数字化的发展大势，服务企业数字化转型和创新合作。

陈绍旺在致辞中表示，大连作为北方重要港口和工业城市，未来将继续根据“东北振兴”倡议和“十四五”发展规划要求发挥地区引领作用，以数字化经济为驱动，助力企业与德方开展合作，实现互利共赢。

裴永贵表示，中国是巴州第一大贸易伙伴，数字经济日益成为对冲疫情影响、重塑世界经济体系的关键，相信未来两国在数字化创新合作方面会有广阔的前景。

德方参会的政企代表高度评价中德经贸合作成果，对疫情后的数字化转型和创新合作的前景非常乐观。沙普夫回顾了奥迪汽车为代表的当地企业对华投资合作的历程，他表示因市在数字经济和移动出行方面有着优良的产业基础和创新能力，期待与中方尽快恢复线下见面，探讨合作。

奥迪集团新能源充电项目负责人彦斯·凡·埃克尔斯先生在主旨演讲中介绍了奥迪新能源汽车及产业链发展战略，表示将持续加大中国市场布局。来自巴伐利亚州当地的保尔重工、Brik数字化中心、Syngenity汽车电子公司，通过视频连线，与大连石岛工业、科德数控等中方企业进行了对话，双方结合各自业务介绍企业数字化转型战略和国际拓展规划，表示数字化发展与产品提升紧密相关，数字化经济市场需求巨大。

当前，数字经济已经成为疫情下经济复苏和高质量发展的新动能，数字经济与传统产业相结合正在不断涌现出新业态新模式。在此背景下，此次活动以数字化与创新合作为主题，参会嘉宾克服疫情阻隔在线交流，展现了共克时艰和共赢合作的信心，顺应了产业创新与数字化的大势，也有力地推动了双方企业务实合作，促进城市间的友好交流。

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