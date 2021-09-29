纪念辛亥革命110周年《孙中山宋庆龄与辛亥革命》文物图片展在京开幕。故居管理中心供图

人民网讯 9月28日，纪念辛亥革命110周年《孙中山宋庆龄与辛亥革命》文物图片展在北京国家名誉主席宋庆龄同志故居开幕。中国宋庆龄基金会党组书记、常务副主席杭元祥，北京市政协副秘书长李丽凤，中国宋庆龄基金会名誉理事、宋庆龄生前友好李湄，中国宋庆龄基金会港澳台事务部部长陈爱民，中国宋庆龄基金会研究中心、宋庆龄故居管理中心主任艾多，中宣部宣教局等有关方面代表出席。

杭元祥在致辞中指出，110年前，在孙中山先生领导和影响下，震惊世界的辛亥革命取得成功，推翻了清王朝统治。100年前，中国共产党成立，中国共产党人成为孙中山先生革命事业最坚定的支持者、最忠诚的合作者、最忠实的继承者。本次展览以辛亥革命历史为背景，以武昌起义为重点，以孙中山宋庆龄生平事迹为主线，以珍贵的历史文物和图片为载体，展现了这场划时代重大事件的深刻意义和深远影响。希望通过这个展览，用历史映照现实、远观未来，为实现第二个百年奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝心聚力，时刻“将振兴中国之责任，置之于自身之肩上”。

李丽凤表示，通过这个展览深入挖掘孙中山宋庆龄与辛亥革命的历史，讲好中国近现代史的故事，可以帮助广大人民群众深刻认识辛亥革命的意义，深刻认识中国共产党是孙中山革命事业的继承者，深刻认识只有社会主义才能救中国、只有中国特色社会主义才能实现民族复兴。全国政协即将举办纪念辛亥革命大会，这个展览的开幕为纪念大会的召开营造了良好氛围。

辛亥革命元老后人、廖仲恺与何香凝的外孙女李湄向宋庆龄故居管理中心捐赠了1969年3月17日宋庆龄给廖梦醒的信。该信讲述了红军长征到达陕北后，宋庆龄设法为红军提供5万美元借款的有关情况，是一份珍贵的历史文物。

首都师范大学青年志愿者蔡家星等同学表演朗诵《纪念辛亥革命，弘扬爱国精神》，表达青年学子不忘历史、肩负使命，以青春之我创建青春之国家，勇担民族复兴大任的壮志豪情。

本次展览由中国宋庆龄基金会主办，宋庆龄故居管理中心、辛亥革命武昌起义纪念馆、辛亥革命博物馆、武汉市中山舰博物馆、江汉关博物馆、宋庆龄汉口故居纪念馆联合承办。在北京开幕后，展览将在首义之地武汉辛亥革命博物馆举办，并赴澳门展出。

展览集中京汉两地孙中山宋庆龄纪念地优势，以200多张图片和40多件/套文物，包括孙中山为湖北革命党人题写的“天下为公”“博爱”横幅，宋庆龄题词“辛亥革命烈士永垂不朽”等，生动展示两位伟人对辛亥革命开创的中国近代民族民主革命的贡献，再现武昌起义革命先烈的光辉事迹。

北京市西城区文化和旅游局副局长古杨利，北京香山革命纪念馆常务副馆长、党总支书记徐中煜，北京市政协中山堂办公室主任韩凤，北京湖广会馆馆长张亚君，中国铁道博物馆副馆长、詹天佑纪念馆馆长杨燕培，香山碧云寺孙中山纪念馆代表郑悦，中国宋庆龄基金会研究中心、宋庆龄故居管理中心副主任胡堂林、李洪安参加活动。

(责编：燕勐、常红)