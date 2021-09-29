人民网罗马9月29日电 （记者叶琦）当地时间9月28日，中国驻意大利使馆举办庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。中国驻意大利大使李军华、意大利参议长卡塞拉蒂、意大利外交与国际合作部部长迪马约分别致辞，意奥委会主席、中意文化机制意方协调人、意大利工业家联合会副主席、意中基金会主席、意中协会秘书长、中国国家男子足球队前主教练、孔子学院院长以及在意华侨华人、留学生代表等在线送上祝福。

李军华在致辞中首先向广大在意同胞、向长期关心中国建设、支持中意友好的各界朋友致以亲切问候和衷心感谢。李军华表示，今年是中国共产党成立一百周年。100年来，中国共产党始终以为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴为使命，带领中国人民勠力同心、奋发图强，取得了举世瞩目的巨大成就，特别是消除绝对贫困，全面建成小康社会，创造了彪炳史册的人间奇迹。中国人民与各国人民同舟共济、并肩抗击疫情。

李军华指出，中意两国在合作中互利共赢，在文化上相互欣赏，在困难时互帮互助，为不同制度、不同文化国家发展关系树立了榜样。去年，中意双边贸易疫下逆势增长，总额超551亿美元；今年1月至8月，两国贸易额近478亿美元，同比增长41%。明年我们将重启中意文旅年，北京和米兰还将先后于2022年和2026年举办冬奥会。中方赞赏意大利作为G20轮值主席国所做积极工作，支持意方成功举办G20罗马峰会，愿与意方一道，积极完善全球治理、推进可持续发展。

卡塞拉蒂在致辞中向中国人民致以节日问候和良好祝愿。卡塞拉蒂表示，意中两国友谊充满活力，令人鼓舞。两国人民的深厚情谊一直是照亮双边关系未来的灯塔。得益于欧中伙伴关系的源动力，意中两国在主要多边舞台上开展合作，应对当前重大全球性挑战。坚信在中国的支持下，罗马G20峰会将为世界和平稳定和人类福祉做出重大贡献。期待明年两国共庆文化和旅游年，并全面加强经贸合作、人员往来。

迪马约发表致辞表示，热烈祝贺新中国成立72周年。迪马约指出，意中双边关系在过去一年呈现出令人鼓舞的活力，经济合作一马当先。意中两国人员往来为双边关系做出了重要积极贡献。明年意中文旅年是重启人文交流的最真切表达。意将继续支持欧中伙伴关系，致力于共同维护世界和平、稳定与繁荣，愿意中两国深厚友谊迎来更加光明的未来。

意各界特邀嘉宾发言，积极评价中国经济社会发展成就、抗击疫情成果和为世界和平与发展做出的重要贡献，表示愿继续为推动中意友好合作做出更大贡献。招待会播放了《美丽中国》《新疆是个好地方》、北京冬奥宣传片等节选，中意艺术家和友人还带来了中国民歌《月夜》《天堂般的阿拉善》，舞剧《玉人》《狂歌行》片段，歌曲朗诵《桃花》，以及歌剧、钢琴独奏选段等高水平精彩文艺节目。

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