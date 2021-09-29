人民网东京9月28日电 （记者岳林炜）“中国陕西皮影艺术展”日前在日本东京拉开帷幕。本次展览展出了汪天喜、赵百平、薛宏权等多位中国著名皮影艺术家的200余件皮影作品。造型优美、做工细腻的皮影作品彰显了中国传统艺术的迷人魅力和艺术家的匠人精神。

本次展览用实物、展板和视频相结合的方式，展示从一块牛皮制作出精美皮影的全过程，同时展出了皮影戏中有代表性的月琴、二弦琴等乐器，还分门别类介绍了皮影戏中出现的人物、动物、植物、家具、布景等元素。同时，主办方重点展示了《穆桂英挂帅》《卖杂货》等皮影剧目的故事场景；在“经典皮影作品”板块，主办方突出展示了汪天喜的《马球》《秦始皇出巡图》，以及赵百平的《黄河阵》等作品。为方便观众亲身感受皮影艺术魅力，展场内设置了“迷你剧场”，循环播放经典皮影戏《卖杂货》的视频，“皮影体验展台”还可以亲身感受操作皮影的乐趣。展览期间多位在日华侨华人艺术家还将现场举办多场皮影现场制作、皮影表演等活动。

中国皮影戏历史悠久，深受人民群众喜爱，被誉为“现代电影的先驱”，2006年起被列为国家级非物质文化遗产，2011年列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。

据活动主办方介绍，陕西是中国皮影戏的发祥地，其中尤以华县皮影最为著名，本次展出的作品即为华县皮影中的精品。今年是“中日文化体育交流促进年”，明年即将迎来中日邦交正常化50周年。主办方期待通过本次展览向日本民众展示中国优秀传统文化的独特魅力，分享超越国界的艺术之美，为人们战胜新冠疫情带来信心与希望，续写“山川异域，日月同天”的佳话，增进中日两国人民的相互理解与友谊。

展览吸引了千余位当地观众前来参观。许多观众在观展后纷纷留言，赞叹中国传统艺术的精美绝伦、生动有趣，对主办方举办如此高水平的文化交流活动表达感谢。

本次展览由公益财团法人日中友好会馆与陕西省文化和旅游厅联合主办，中国驻日本大使馆、文化和旅游部国际交流与合作局、陕西省对外文化交流促进会、陕西省渭南市文化和旅游局、日本现代人偶剧中心、日中友好协会、日中友好议员联盟等为本次展览提供支持。展览将在日中友好会馆美术馆持续至11月7日。

(责编：王禹蘅、常红)