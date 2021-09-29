俄罗斯天然气工业股份公司27日与匈牙利政府签订合同，约定将从今年10月起向后者供应天然气，持续至2036年底。

双方8月底敲定协议，本月27日在匈牙利首都布达佩斯正式签约。俄罗斯天然气工业股份公司说，这项协议确保今后15年“可靠、稳定地”向匈牙利供应天然气。

协议定于10月1日生效。俄罗斯天然气工业股份公司说，将经由土耳其天然气管道和欧洲东南部的输气管道向匈牙利输气。

俄新社早些时候报道，在协议有效期内，俄方每年将向匈牙利供应45亿立方米天然气。

就俄匈签署供气协议，乌克兰政府当天发表声明说，这是“政治和经济上都不合理的决定”，并且破坏乌克兰与匈牙利的关系。

匈牙利外交部长彼得·西亚尔托则谴责乌克兰干预匈方内政。他说：“对匈牙利而言，能源安全关乎（国家）安全、主权和经济问题，而非政治问题。你没法用政治言论给家里供暖。”

西亚尔托说：“欧洲的天然气消耗量不会下降，俄罗斯天然气工业股份公司的作用也不会削弱。”

路透社报道，俄罗斯先前主要经乌克兰向欧洲输送天然气，现在输气渠道已经多样化，建设了“北溪-2”和“土耳其溪”两大天然气管道，绕开与俄罗斯关系不睦的乌克兰。

“北溪-2”管道从俄罗斯经波罗的海海底向德国和其他欧洲国家输送俄罗斯天然气。乌克兰强烈反对该项目，担心损失天然气“过境费”以及遭俄罗斯中断供气。（安晓萌）【新华社微特稿】

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