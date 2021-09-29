美国五角大楼27日宣布，成功测试一种高超音速武器，是2013年开始研发这类武器以来首次测试成功。

根据国防部高级研究计划局发表的声明，旨在测试空中各种状态飞行的自由飞试验于上周进行。所测试的导弹在高超音速吸气式武器概念(HAWC)项目框架下研发，由美国雷神技术公司制造，装备诺思罗普-格鲁曼公司的超燃冲压发动机，使用碳氢和空气混合燃料，速度达到5马赫、即五倍音速以上。

高级研究计划局战术技术处官员安德鲁·克内德勒告诉路透社记者，美军正在安排用于下次测试的运载机，计划今年晚些时候再次测试这一型导弹。

高超音速武器结合高速度与高机动性，可大大降低现有防御手段成功拦截的可能性，具有反应快、破坏大等特点，在打击大型水面舰艇方面优势显著。

雷神公司2019年开始与诺思罗普-格鲁曼公司合作，研发、生产供高超音速武器使用的超燃冲压发动机。

据美国《航空周刊》2020年6月报道，美军测试一型高超音速导弹时发生事故，导弹意外脱离运载机，已被及时销毁。报道说，美军正在研发四个高超音速导弹项目，发生事故的导弹由洛克希德-马丁公司研发。

美国在高超音速武器研发方面落后于俄罗斯。早在冷战时期，俄美就开始研究高超音速技术，但没有实质性成果。近年来，俄罗斯在原先基础上深入研发高超音速技术，并在美国退出《中导条约》后加快研发步伐。

2019年12月，俄国防部宣布，开始量产携带高超音速滑翔弹头的“先锋”导弹系统，列装俄战略火箭兵“栋巴罗夫斯基兵团”的工作已经启动。

2020年1月，俄海军首次试射“锆石”高超音速导弹。今年7月，俄国防部说，在俄西北部白海水域试射“锆石”导弹，命中350公里外巴伦支海沿岸的预定目标，相关战术和技术性能得到验证。俄国防部8月底宣布签署一批新式武器采购合同，包括“锆石”导弹，最迟2025年交付俄军。

俄总统普京多次称赞“锆石”导弹的领先程度。它是俄罗斯第一种海基高超音速巡航导弹，最大射程1000公里，最大巡航速度9马赫，能够摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，且无法被防空导弹等防御系统拦截。（郭倩）（新华社专特稿）

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