27日为美国纽约州卫生系统新冠疫苗强制接种最后期限。不少卫生系统工作人员因未接种疫苗遭停职或解雇，导致一些医院和护理机构人手短缺，不得不推迟部分手术或缩减服务。

纽约市医院管理局主管米切尔·卡茨27日说，纽约市11家公立医院4.3万名员工中，约5000人尚未接种；全市护士中，5%没有接种。

纽约州州长凯茜·霍楚尔当天呼吁，尚未接种的卫生系统工作人员抓紧最后一段时间接种疫苗，“我们需要你们的帮助才能继续”走下去。

依据州卫生部门8月发布的强制令，包括医生、护士、餐饮人员、行政工作者和清洁工在内的所有卫生系统工作人员必须在9月27日前接种至少一剂新冠疫苗，否则将面临停职或解雇。另外，因拒绝接种而遭解雇者如果没有医学等特殊原因，没有资格享受失业保险。

强制令颁布后，纽约州各地医院掀起员工接种潮。州政府数据显示，截至本月22日，州内约45万名医院员工中，84%已完成全程接种。截至本月26日，养老机构工作人员中已完成全程接种者占约89%。这些数字远高于美国全国平均水平。截至本月26日，56%的美国人完成全程接种。

美国不少人受到反智言论影响，以各种不正当理由拒绝接种疫苗。纽约州刘易斯县综合医院产科9月初多名护士宁愿离职也不接种新冠疫苗，院方不得不暂停接生孩子。

纽约市市长比尔·德布拉西奥告诉媒体，尚未看到强制接种令对市内医院正常运作产生太大妨碍，但他担心纽约州疫苗接种率较低的地区可能受影响较大。

据路透社援引伊利县医疗中心发言人彼得·卡特勒的话报道，他们准备裁掉数以百计没有接种疫苗的员工，医疗中心人手将因此紧张。为此，医疗中心暂停部分非紧急住院手术，停止从其他医院接收重症患者。这些决定将给患者带来不便，同时损害医院财务状况。按照卡特勒的说法，非紧急住院手术平均每周能为医院带来约100万美元收入。

据美联社报道，强制接种令出台前，纽约州多家医院人手已经不足，部分原因是员工退休及跳槽。在疫苗强制接种令最后期限临近时，多家医院和护理机构制订计划应对人手短缺状况，包括削减非紧急服务和限制护理机构收治人数。

州长霍楚尔25日说，她正考虑从受过医疗训练的国民警卫队成员和退休人员中招人或从其他州招募已接种的医务工作者，以填补可能出现的空缺。（王鑫方）（国际部专特稿）

(责编：燕勐、刘叶婷)