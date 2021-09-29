美国一项研究显示，人类饲养猛禽历史可追溯至1.8万年前至6000年前。

据美国有线电视新闻网28日报道，美国宾夕法尼亚州立大学研究人员分析了1000多块鹤鸵蛋壳残片化石后得出上述结论。这些蛋壳出土自澳大利亚以北新几内亚岛古代人类住过的两座石屋中，蛋壳年代距今有6000年至1.8万年历史。

主导这项研究的克里斯蒂娜·道格拉斯说，他们发现，人类饲养鹤鸵这种猛禽的历史比养鸡“早数千年”。

由于禽类雏鸟在蛋壳中成长期间会吸收蛋壳中的钙，科学家因此可以通过检测蛋壳中钙含量判断蛋壳所处孵化阶段。

研究显示，石屋中那些鹤鸵蛋壳大部分处于孵化末期，接近雏鸟几乎长成、快要破壳而出的阶段。处于不太成熟孵化阶段的蛋壳多有火烧痕迹。

研究人员推测住在石屋中的古代人类会在一些鹤鸵鸟蛋尚未有雏鸟成形、里面还是液体时把它们烹饪食用，而把另一些鹤鸵鸟蛋留到雏鸟破壳而出，然后开始饲养它们，待它们长大取用它们的羽毛做装饰，以它们的肉为食。

道格拉斯说，成年鹤鸵攻击性强，难以猎捕并加以利用，对人类而言从幼雏时开始饲养更容易些。

雌性鹤鸵下蛋后，雄性鹤鸵负责孵化，其间能50天不离开蛋。它们孵蛋期间进食少，战斗力下降，容易猎捕。研究人员推测，古代人类就是趁这个时候猎杀雄性鹤鸵并收获鸟蛋。

鹤鸵又称“食火鸡”，体型高大，为仅次于鸵鸟和鸸鹋的世界第三大鸟，擅长奔跑和跳跃，但翅膀退化，不能飞。它最内侧脚趾长着一个10多厘米长、尖利似匕首的趾甲，发动攻击时可刺入对方，致对方受伤甚至丧命，被视作最凶猛的鸟类之一。

鹤鸵分双垂鹤鸵、单垂鹤鸵和侏鹤鸵。研究人员说，古代人类饲养的可能是体型最小的侏鹤鸵，其重量仍可达20千克。

研究报告本月27日刊载于美国《国家科学院学报》月刊。（欧飒）（新华社专特稿）

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