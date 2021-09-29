阿富汗常驻联合国代表吴拉姆·伊萨克扎伊原定27日在联合国大会一般性辩论上发言，但在最后一刻选择取消，缘由是塔利班上周致信联合国所引发的阿富汗“代表”之争。

据美国有线电视新闻网援引联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克的话报道，伊萨克扎伊手下的工作人员上周末通知联合国，他不打算在一般性辩论上发言。

迪雅里克说：“尽管如此，阿富汗常驻联合国代表保持不变。”

阿富汗塔利班临时政府代理外交部长阿米尔·汗·穆塔基上周致信联合国秘书长古特雷斯，请求在当周联合国大会一般性辩论上发言，同时要求将阿富汗常驻联合国代表替换为塔利班发言人苏海勒·沙欣。

这意味着出现阿富汗“代表”之争：一个是塔利班任命的沙欣，一个是由8月中旬垮台的阿什拉夫·加尼政府任命的现任代表伊萨克扎伊。

联大全权证书委员会负责审议会员国常驻代表的资格以及身份争议，预计11月开会时讨论这一问题。

塔利班1996年至2001年执政期间，曾要求替换阿富汗常驻联合国代表。全权证书委员会没有批准。（陈丹）【新华社微特稿】

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