新华社联合国9月28日电 中国常驻联合国副代表耿爽28日在联合国安理会叙利亚政治进程公开会上发言，呼吁各方为推动叙利亚政治进程创造条件。

耿爽表示，叙利亚危机延宕十年，造成几十万人死亡，上千万人流离失所。早日结束叙利亚危机，是国际社会和叙利亚人民的普遍期待。令人遗憾的是，叙利亚暴力和恐怖活动有增无减，人道需求继续上升，叙人民依然苦难深重。这一切都凸显政治解决叙危机的必要性和紧迫性。中方支持全面落实安理会第2254号决议，根据“叙人主导、叙人所有”原则推进叙政治进程。

耿爽说，联合国叙利亚问题特使裴凯儒刚才通报了叙利亚宪法委员会即将举行新一轮会议的好消息。希望叙宪法委员会在保持独立、不受外来干涉的前提下顺利举行会议并取得积极成果。中方呼吁叙各方积极配合特使工作，努力通过对话协商弥合分歧、积累共识。与此同时，国际社会要为叙政治进程创造良好条件。未经叙政府同意的外国军队应该立即撤出，对叙利亚的非法单边制裁措施应该立即解除，强加外部解决方案的企图应该立即放弃，对叙利亚的经济掠夺应该立即停止。只有充分尊重叙国家主权和领土完整，充分尊重叙人民自主选择政治制度和发展道路的权利，政治解决叙利亚问题才有成功的可能与希望。

耿爽表示，恐怖主义是人类社会的公害，反恐可成为各方在叙问题上开展合作、建立互信的起点。各方应支持叙政府打击安理会列名的恐怖组织，避免采取双重标准，避免进行政治操弄。国际社会在缓解叙人民的苦难方面具有高度共识，帮助叙改善民生、抗击疫情可成为各方开展合作的另一优先领域。

耿爽说，每月三次审议叙利亚问题过度占用安理会资源。中方支持逐步调整审议方法，合并审议叙政治和人道问题，并多考虑采用内部磋商方式。

裴凯儒当天在向安理会通报叙利亚政治局势时宣布，叙利亚宪法委员会第六次会议将于10月18日在瑞士日内瓦举行。经过8个月密集推动，叙宪法委员会两名共同主席终于就工作方法达成一致。会议邀请函已经发出，两名共同主席将在会议开始前一天与他一起磋商，为会议做准备。

(责编：燕勐、刘叶婷)