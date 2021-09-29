新华社华盛顿9月28日电（记者许缘 高攀）美国财政部长耶伦28日说，美国国会必须解决债务上限问题，否则联邦政府将面临历史上首次债务违约。

耶伦当天在出席国会参议院银行、住房和城市事务委员会听证会时表示，财政部为筹集政府运转资金而启动的非常规手段预计将在10月18日用尽举债空间。届时，若国会还未解决债务上限问题，联邦政府将出现历史上首次债务违约，从而影响美国信誉，恐引发金融危机和经济衰退。

本月21日，美国会众议院通过一项临时拨款和债务上限法案，以确保联邦政府有足够资金继续运转到12月3日，同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月，即允许美国财政部在这段时期内继续发债。本月27日，参议院以48票赞成、50票反对的投票结果，否决了众议院通过的法案。

据报道，目前美国联邦政府资金仅够维持到10月1日。美财政部8月2日启动非常规措施以避免债务违约，但相关手段将在10月18日前后耗尽。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。根据美国国会2019年通过的跨党派预算法案，联邦政府债务上限在暂停两年后于今年8月1日恢复生效。

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