新华社塔什干9月28日电（记者蔡国栋）由中国科学院微生物研究所和安徽智飞龙科马生物制药有限公司共同研发的新冠重组蛋白疫苗日前在乌兹别克斯坦制药企业祖拉贝克实验室有限公司正式投产，这是该国首次实现中国新冠疫苗本地化生产，也是该款新冠重组蛋白疫苗的生产线首次在国外落地。

安徽智飞龙科马生物制药有限公司重组新冠疫苗车间副主任李家耀在投产现场接受新华社记者采访时说，目前这条生产线每天可生产新冠疫苗约30万剂，年产约1亿剂。

乌兹别克斯坦卫生部病毒研究所首席项目协调员、医学博士贾洛利丁·图切耶夫表示，中国新冠重组蛋白疫苗陆续在乌兹别克斯坦、印度尼西亚、巴基斯坦和厄瓜多尔开展国际Ⅲ期临床试验，其中乌兹别克斯坦共有近7000名志愿者参与了该Ⅲ期临床试验，结果表明这款新冠疫苗安全有效。

今年3月初，这款新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦完成注册，并被授予紧急使用许可。8月初，安徽智飞龙科马生物制药有限公司与祖拉贝克实验室有限公司达成协议，将在乌兹别克斯坦联合生产这款新冠重组蛋白疫苗。在初期阶段，该款疫苗原料药由中方合作伙伴提供。8月中下旬，乌政府批准祖拉贝克实验室有限公司生产的该款中国新冠重组蛋白疫苗在乌兹别克斯坦注册。

目前，安徽智飞龙科马生物制药有限公司已向乌兹别克斯坦合作伙伴提供了4000升疫苗原液，可用来生产600万剂新冠疫苗，并派遣相关技术人员进行指导和监督。

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