新华社布拉柴维尔9月28日电 金沙萨消息：中国赴刚果（金）维和工兵分队28日在刚果（金）南基伍省布卡武市中国半岛营区顺利完成第24次轮换交接。第25批赴刚果（金）维和工兵分队正式开始履行维和任务。

此次轮换交接的两批维和工兵分队严格按照二级防护要求，在最大限度减少人员接触的基础上，对营房设施、军械器材、车辆机械、净水设备、安防设施等物资器材逐一清点交接。此外，他们还采取“屏对屏视频交接、一对一线上帮带”的方式，对任务区形势、营区周边环境、疫情防控经验、执行任务的注意事项等内容进行了深入交流。

中国第25批维和工兵分队指挥长邓亮介绍，接过维和任务的接力棒，他们将始终牢记使命，高标准完成为期一年的维和任务，展示中国蓝盔良好形象，为国家和军队争取更大荣誉。

据悉，第25批赴刚果（金）维和工兵分队共175人，主要担负任务区的工程勘察、道路修筑、机场建设、军事营地准备、未爆弹药销毁、人道主义救援等任务。第一梯队87名官兵已于9月12日抵达布卡武市中国半岛营区，第二梯队的88名官兵将于10月2日抵达任务区。

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