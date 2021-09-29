人民网布鲁塞尔9月28日电 （记者张朋辉）9月28日，中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在人权理事会第48届会议“新冠肺炎疫情加剧不平等”专题讨论会上代表俄罗斯、南非、巴基斯坦、埃及、墨西哥、印度尼西亚等30余个发展中国家做共同发言，呼吁实现全球疫苗公平分配。

陈旭表示，新冠肺炎疫情仍在蔓延，病毒变异令人担忧，对各国特别是发展中国家经济社会发展造成消极影响，严重威胁人民生命健康。疫苗是战胜疫情的有力工具，应该成为全球公共产品。但目前全球疫苗分配不均、接种不平衡的问题仍然突出，“免疫鸿沟”问题亟待解决。

陈旭表示，我们支持联合国关于全球疫苗公平分配的呼吁，敦促所有国家将民众的生命权、健康权放在首位，而不是经济利益、政治考量等其他因素。各国应坚持疫苗全球公共产品的第一属性，不搞“疫苗民族主义”。国际社会应本着团结合作精神，坚守道义公平，践行多边主义，加大对发展中国家帮助，提高疫苗和其他卫生产品在发展中国家特别是最不发达国家的可及性和可负担性。我们呼吁成员国和其他有关各方加大疫苗产量，通过出口、捐赠、联合研究、授权生产和技术转让等方式提升发展中国家疫苗产能，支持新冠疫苗知识产权豁免。我们也呼吁有能力的国家积极参与国际发展合作，帮助发展中国家实现可持续发展，有效化解疫情对经济社会的影响。

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