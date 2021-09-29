人民网布鲁塞尔9月28日电 （记者张朋辉）9月24日和27日，在联合国人权理事会第48届会议有关议题讨论中，继65国做支持中国的共同发言后，20余国单独发言支持中国，赞赏中国人权成就，呼吁尊重中国主权和领土完整，反对外部势力借口涉疆、涉港、涉藏问题干涉中国内政。

委内瑞拉、老挝、斯里兰卡、朝鲜、南非、乌兹别克斯坦、科特迪瓦、加纳、阿塞拜疆、瓦努阿图、马达加斯加、卢旺达、马里、乍得、约旦等国表示，尊重主权、独立和领土完整以及不干涉主权国家内政是国际关系基本准则；涉疆、涉港、涉藏问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉；支持中国在香港特别行政区实施“一国两制”。委内瑞拉赞赏中国在新疆打击恐怖主义，保障人民安全；在香港依法处置极端分子暴力行为。斯里兰卡、马达加斯加赞赏中国在促进和保护人权方面所做积极努力和取得的成就。朝鲜发言坚决反对任何打着人权旗号服务政治目的的卑劣行径。乌兹别克斯坦表示应尊重各国根据国情自主选择发展道路的权利。加纳表示将人权问题政治化、采用双重标准选择性地干涉别国内政的作法损害人权事业发展，完全不可接受。卢旺达表示反对外部势力干涉中国自主处理涉疆、涉港等内部事务。

越南、肯尼亚、乌拉圭、土库曼斯坦、佛得角、柬埔寨、南苏丹等国呼吁各方通过建设性对话与合作促进和保护人权，强调人权理事会工作应遵循普遍性、公正性、客观性、非选择性等原则，应摒弃双重标准，不将人权问题政治化。

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