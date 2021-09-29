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第七十六届联大一般性辩论闭幕

2021年09月29日07:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社联合国9月27日电  （记者王建刚、 尚绪谦）第七十六届联合国大会一般性辩论27日在纽约联合国总部落下帷幕。加强团结、付诸行动、共同应对新冠肺炎疫情和气候危机等人类共同面临的重大威胁与挑战，成为各国领导人共同诉求。

　　第七十六届联大主席沙希德在闭幕式上说，各国领导人和高级代表在过去一周讨论了诸多问题，但实现从疫情中复苏和加快疫苗获得步伐、应对气候变化威胁、警惕不作为的危险、争取《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得成功、关注和平和安全以及局势不稳定的风险等问题在发言中“反复出现”。沙希德说，现在是我们和联合国系统采取行动应对这些诉求的时候了。我们要把每个挑战都转化成机会，加强多边主义并取得成效。

　　沙希德说，第七十六届联大将就新冠肺炎疫情、气候和环境问题召开高级别会议，努力增强妇女和女孩的赋能，争取更多青年和民间组织的参与，力争办成一次积极进取和富有包容性的大会。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月29日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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