本报记者 沈小晓 刘玲玲

核心阅读

在疫情防控常态化背景下，许多国家出台或调整学生返校政策与要求，积极推动复学复课，并鼓励学校采取灵活的教学模式，努力在加强校园防疫与保障教学工作之间寻求平衡。

联合国儿童基金会近期发布报告显示，大部分国家和地区已陆续在新学期恢复正常的学校教育，但仍有1.4亿儿童无法如期返校。该基金会欧洲及中亚区域副主任菲利普·科里表示，学校不仅仅是一栋建筑，它是社区核心的学习、安全和娱乐场所。“我们必须努力确保学校重新开放，并保持安全开放。”

多措并举保障安全开放

自秋季开学以来，法国中小学已有1200多万名学生返校。法国国民教育和青年部长布朗凯表示，新学期尽可能维持线下教学，减少班级关闭时间。学校允许面对面授课但须遵守防疫要求，如室内佩戴口罩、勤洗手、避免聚集等。初中和高中校园内部或附近将设立疫苗接种点，为学生接种疫苗提供便利。在德国，中小学学生在教室内必须佩戴口罩。在首都柏林，学校教职人员和学生在开学后的前三周必须每周进行三次检测，之后每周两次。

9月13日后，意大利所有大区学校陆续开学。根据意教育部公布的全国学校防疫措施，教职员工进入校园必须持有“绿码”。若某教职人员的“健康码”变红，学校管理者将立刻收到警报；未持“绿码”进入校园的人将面临400欧元至1000欧元罚款。目前全国教职员工接种新冠疫苗的比例已超过92%，是意大利疫苗接种率最高的行业。

印度尼西亚政府出台健康防疫指导方针，要求学生必须始终佩戴口罩、自带食物，教师必须接种疫苗，规定学校只能以50%的容量运营等。马来西亚教育部与卫生部、国家安全委员会和新冠肺炎免疫工作组合力推动学校分阶段重新开放，学生、教师和其他学校工作人员需坚持戴口罩、每天监测体温，要对高接触区域进行消毒、对有类似流感症状的人进行隔离等。

阿联酋教育部近期宣布了对16岁及以上学生实行强制疫苗接种的要求。在首都阿布扎比，所有学生必须出示14天内阴性核酸检测报告方能入校，许多学校每14天进行一次检测。阿联酋还成立健康与安全委员会，监督各学校卫生防疫措施落实情况。在沙特，超过600万名12岁及以上的学生近期重返校园，返校学生需接受过两次疫苗接种或是从疫情感染中康复并接受过一次疫苗注射，学校管理者通过手机应用程序了解教职工和学生的健康、疫苗接种情况等。

积极应对各方面挑战

根据联合国教科文组织、儿基会、世界银行和经合组织此前发布的一份报告，在因疫情而完全关闭或曾经关闭过学校的142个国家和地区中，约1/3尚未采取停课补救方案。报告呼吁各国政府确保学校采取一切措施安全复课，并为学生提供有效的补习和综合服务。

儿基会全球教育负责人詹金斯表示，当务之急是让学生重返课堂，尽快重新开放学校进行现场授课，以满足学生们的需求。针对不具备复课条件的学校，应确保学生们拥有远程学习的基本设备，或更充分利用电视广播等。

疫情的不确定性仍是当前复学复课的最大挑战。许多国家政府都表示，将采取措施尽可能保证校园生活恢复正常。在法国，如果小学班级内出现一名确诊病例，则该班级关闭；在初中和高中班级内若出现确诊病例，完成疫苗接种的学生可以继续到校园上课，其他学生作为病例接触者居家隔离并接受线上课程。德国政府则准备实施疫苗加强针，预防可能引发的疫情反弹。

一些国家继续鼓励学校采取灵活的学习模式。目前英国不少大学仍保留不同比例的线上授课。阿布扎比的学校则可在多种模式中选择：全员返校，上课时间恢复到疫情之前的时间；部分返校，可采取半天、交替一天或一周的远程学习形式。

儿基会发布的最新报告提醒，尽管各国采取措施提供远程教学，但全球至少有29%的小学生没有这样的学习机会。一些欠发达国家因地制宜采取适当举措。比如布基纳法索计划通过无线电广播课程为更多偏远地区学生提供基础教学，并计划从10月1日起重新开放尽可能多的学校。

提升线上线下学习效果

线上、线下相结合的混合教学模式可能成为后疫情时期的常态。联合国教科文组织的一项调查发现，疫情期间，很多地区采用数字化工具实现学习打卡、作业批阅等，也有一些地区通过线上平台为学生提供个性化学习方案，努力实现“有效率”的线上学习。

专家分析认为，疫情改变了知识的传授和传播方式，并倒逼数字技术在教育领域的运用和发展。人工智能等新技术将在个性化学习、系统考核评估等方面发挥更大作用。根据“全球市场洞察”网站调查显示，2020年在线学习市场规模已超过2500亿美元，预计到2027年前的年增长率将超过21%。

教师的传统角色也在发生变化。教师需要重新设计在线课程，还需在教学和互动方面更具创造性，以吸引学生注意力，提升教学效果。8月，约旦开展了一项教师培训，就教学方法、使用现代工具和辅助工具等方面进行培训，为全面重新开放学校、促进教育数字化发展作准备。

有专家认为，出于对室内空间密闭性的担忧，未来教学无需局限于课堂，可在更大空间开展教育。以色列民主研究所教育政策主任霍夫曼表示：“学校可以发挥创意，增加户外活动，在公园、博物馆、自然场所和社区等地开展教学，丰富课堂模式。”

（本报开罗、巴黎9月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 16 版）

(责编：袁勃、牛镛)