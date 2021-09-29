新华社北京9月28日电 9月27日，国务委员兼外长王毅与联合国秘书长古特雷斯视频会晤。

王毅说，世纪疫情加速百年变局演进，世界充满不确定性不稳定性。秘书长先生呼吁国际社会不能再分裂、世界不能陷入新冷战，中方对此深有同感。中国将为人类和平与发展事业作出新的贡献。

王毅表示，习近平主席在联大一般性辩论中郑重提出全球发展倡议，欢迎各方积极参与，形成国际共识，采取共同行动。

古特雷斯说，联合国愿同中国密切协调合作，维护和践行多边主义，倡导相互尊重的国际关系，共同应对各种全球挑战，尤其是推动国际社会为发展中国家疫后复苏、应对气候变化提供更大支持和帮助。

双方就中美关系交换意见。王毅说，美方近期表示不希望对抗，不搞冷战，希望两国关系重回正轨。关键是要落实到具体行动上，使美国对华政策回到理性务实轨道上来。

同日，王毅应约与北约秘书长斯托尔滕贝格视频会晤。

王毅表示，推进双方关系的关键是解决好相互认知问题，中方愿在平等和相互尊重基础上继续同北约开展对话，促进双方关系健康稳定发展。亚太地区不需要建立新的军事集团，也不应当再引起大国对抗，更不应搞旨在鼓动新冷战的小圈子。北约应当坚持原有地理定位，为区域和平稳定发展发挥建设性作用。

斯托尔滕贝格表示，北约并不把中国视作对手，愿在相互尊重、不预设任何前提条件的基础上，发展同中国的建设性关系。

双方还就阿富汗局势等交换意见。

双方都认为这次视频会晤是积极和建设性的，愿继续开展沟通，提高对话质量，推进务实合作。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 04 版）

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