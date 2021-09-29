本报记者 韩晓明

9月27日，中共中央对外联络部以视频方式举办“为了更好的明天”——中国共产党与阿拉伯国家青年“面对面”交流会暨“我眼中的中国共产党”——阿拉伯国家青年征文颁奖活动。活动上，阿拉伯国家青年高度赞扬中国共产党成立100年来取得的伟大成就，表示愿为共建中阿命运共同体贡献青春力量。

来自14个阿拉伯国家的100多名青年代表参加了交流会。青年代表的发言不约而同地将话题聚焦于中国道路、中国方案，希望从中汲取智慧、获得启发。

巴勒斯坦人民斗争阵线政治局委员穆罕默德·阿卢什说：“中国成功地探索出了适合自己的发展道路，这一点值得我们借鉴。我准备出版一本介绍中国发展经验的书，书名就叫《未来之路》。”

摩洛哥进步与社会主义党党员阿卜杜勒阿里·布齐迪说：“中国经验中最引人瞩目的是，中国愿意与世界各国，特别是发展中国家共享发展成果，推动构建人类命运共同体。希望能有更多阿拉伯朋友访问中国，亲眼见证中国城市与乡村的变化，近距离感受中国的发展成就。”

在征文颁奖活动上展示的众多获奖作品，也深情表达了阿拉伯国家青年对中国共产党和中国人民的良好印象和美好祝愿。据介绍，征文活动今年3月启动以来，共有15个国家的150多位青年发来征文或视频。他们中有教师、工程师、医生、媒体人、在校学生等。不少青年回忆了与中国的不解之缘，表达对阿中传统友谊的珍视，认为这既是双方共同的宝贵财富，也是青年应该传承的伟大事业。

阿曼青年索菲亚·亚库比亚说：“在中国的经历是我人生的里程碑，带给我很多改变和成长，为我打开了机会之门。”阿联酋青年马泽凯写道：“世界的美好未来离不开中国贡献。我很自豪能与中国朋友在旅游、教育、技术等领域开展合作。”

伊拉克青年巴哈·什亚埃写道：“2018年10月，我受邀参加了在海南博鳌举行的2018‘一带一路’媒体合作论坛。我被中国取得的巨大成就所震撼，深深钦佩中国共产党以人民为中心的发展理念。”埃及青年优素福·绍基表示：“当前，一些阿拉伯国家正经历艰难转型，期待借鉴中国经验，找到一条更符合本国实际、更加以人为本的发展道路。”

黎巴嫩青年阿德南·亚当写道：“中国共产党的发展规划与时俱进、具有连续性，而且对政策贯彻实施情况保持密切追踪，随时根据情况调整。”苏丹青年艾哈迈德·阿卜杜拉说：“中国共产党带领人民坚持走中国特色社会主义道路，实现和平发展，赢得各国尊重。回顾历史我们就会发现，中国始终站在正义一边。”

“阿拉伯青年观察中国的视角正在从关注中国的成就，转向探索中国取得巨大成就的政治原因和制度秘诀。”也门复兴运动主席阿里·巴卡利表示：“阿中关系迎来新时代，青年人的力量愈发重要。在实现共同发展的路上，阿中青年携手合作，一定能够创造新的辉煌。”

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)