中国积极推动互联网领域开放合作，努力创造更多利益契合点、合作增长点、共赢新亮点，为更多国家和人民搭乘信息时代的快车、共享互联网发展成果打开了便利之门

9月28日，2021年世界互联网大会乌镇峰会落下帷幕。9月26日，习近平主席向峰会致贺信，强调中国愿同世界各国一道，共同担起为人类谋进步的历史责任，激发数字经济活力，增强数字政府效能，优化数字社会环境，构建数字合作格局，筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。习近平主席的贺信，充分展现中国同世界各国携手迈向数字文明新时代、共同构建网络空间命运共同体的真诚愿望和大国担当。

当今世界，互联网不断拓展新边疆，数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程，给人类生产生活带来广泛而深刻的影响。特别是在新冠肺炎疫情防控期间，数字经济蓬勃发展，网络空间空前活跃。网络空间中人类前途命运从来没有像今天这样紧密相连。

中国举办世界互联网大会，就是希望搭建全球互联网共享共治的一个平台，共同推动互联网健康发展。今年的大会以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题，并首次举行“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动，吸引了来自96个国家和地区的2000多位嘉宾以线下和线上形式参会。“携手构建网络空间命运共同体”“让数字文明造福各国人民”获得与会各方高度认可和热烈响应。与会人士不仅看到中国已成为“全球数字化领导者”，也称赞“中国深化技术合作以完善数字治理”，认为“中国将在全球互联网治理中扮演更加令人瞩目的角色”。

维护网络空间和平与安全，促进开放与合作，符合国际社会的共同利益，也是国际社会的共同责任。2015年，习近平主席在第二届世界互联网大会开幕式上发表主旨演讲，率先提出推进全球互联网治理体系变革应坚持的“四项原则”和构建网络空间命运共同体的“五点主张”，引发国际社会强烈共鸣。国际电信联盟副秘书长马尔科姆·约翰逊指出：“协同合作变得比以往更加重要，应携手共建网络空间命运共同体。”从推动制定《二十国集团数字经济发展与合作倡议》，共同发起《“一带一路”数字经济国际合作倡议》，提出《全球数据安全倡议》，发布《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》，到积极参与数字领域国际规则和标准制定，推动联合国在网络空间国际治理中发挥主渠道作用……中国积极推动网络空间互联互通、共享共治，构建网络空间命运共同体理念日益深入人心，正逐渐成为全球共识。

中国不仅积极倡导构建网络空间命运共同体，也扎实推动世界各国共同搭乘互联网和数字经济发展的快车。“我们要为数字经济营造有利发展环境，加强数据安全合作，加强数字基础设施建设，为各国科技企业创造公平竞争环境”“我们要全面落实亚太经合组织互联网和数字经济路线图，促进新技术传播和运用，加强数字基础设施建设，消除数字鸿沟”……近年来，习近平主席在多边会议上发表讲话时多次强调发展数字经济。中国—东盟信息港建设全面提速、中阿网上丝绸之路经济合作试验区启动建设、为“一带一路”沿线国家和地区提供高质量的信息产品和技术服务……中国积极推动互联网领域开放合作，努力创造更多利益契合点、合作增长点、共赢新亮点，为更多国家和人民搭乘信息时代的快车、共享互联网发展成果打开了便利之门。

网络空间是人类共同的活动空间，其前途命运应由世界各国共同掌握。把握时代机遇，推动全球数字化发展，构建可持续的数字世界，共同构建网络空间命运共同体，将助力开创人类发展更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 04 版）

(责编：袁勃、牛镛)