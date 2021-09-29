本报北京9月28日电 （记者王迪）9月28日，由中共中央对外联络部、中央党校（国家行政学院）与越共中央对外部、胡志明国家政治学院联合举办的“中国共产党百年发展暨中越两党治党治国经验交流”专题研讨会在线举行。中共中央政治局委员、中央党校（国家行政学院）校长（院长）陈希通过视频方式出席并作主旨报告。

陈希指出，中国共产党成立100年来，团结带领中国人民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持科学理论指导，坚持完善制度，坚持自我革命，团结带领人民战胜一系列重大风险挑战，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

陈希表示，中方愿同越南同志继续保持相互学习、相互借鉴、相互支持的好传统，发挥党际交往特殊优势，深化治党治国经验交流互鉴，为两党两国关系和社会主义事业发展作出新贡献。

越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜以视频方式作主旨报告。中越双方约200位代表参加。

《 人民日报 》（ 2021年09月29日 04 版）

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