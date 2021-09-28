人民网约翰内斯堡9月28日电 （记者王磊）2021年9月28日，驻南非使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会，中南各界嘉宾齐聚“云端”，共庆佳节。驻南非大使陈晓东发表主旨讲话，南非财政部长戈东瓜纳出席并致辞，南非执政联盟成员南非共总书记、高等教育和科学创新部长恩齐曼迪等南党、政、军高层和工商、智库、媒体等各界名流，驻南各国使节以及在南中资机构、华侨华人代表等纷纷发来祝福视频或在线互动，气氛喜庆热烈。

招待会在中南两国雄壮的国歌声中拉开序幕，随后播放了“中南友好瞬间回顾”短片。陈晓东大使在致辞中表示，新中国成立72年来，中国共产党团结带领中国人民，以“敢教日月换新天”的豪情壮志，脚踏实地的苦干精神，披荆斩棘、奋力前行，守正创新、坚守初心，取得了举世瞩目的伟大成就，作出了彪炳史册的伟大贡献，中国正昂首阔步走在民族复兴的康庄大道上。这一年，我们战疫情、抗洪水、稳经济、保民生、促合作、谋大同，中国共产党迎来百年华诞，向人民交出了非凡成绩单，“十四五”规划顺利开启，新发展理念引领中国再创非凡成就，中国与世界命运与共，为应对全球性挑战展现非凡担当。

陈晓东大使致辞。使馆供图

陈晓东大使表示，我出任中国驻南非大使刚好一年，去年此时踏上彩虹之国的激动和喜悦之情犹在心中激荡。一年来，我很荣幸同样见证了南非政府引领国家建设和发展取得的不俗成绩。这一年，南非政府坚持生命至上，科学抗疫，疫情得到有效控制，疫苗接种稳步推进；这一年，南非政府注重发展，着眼民生，经济重建和复苏计划有序实施，助力经济复苏；这一年，南非政府在国际场合坚持公道正义，维护多边主义，促进抗疫合作，共同捍卫广大发展中国家利益，彰显大国的担当。

陈晓东大使指出，中南建交23年来，在两国历届领导人共同引领下，两国政治互信不断深化，务实合作持续拓展，人文合作交流异彩纷呈，国际事务协作更加紧密。两国全面战略伙伴关系持续发展，正步入一个新的更高水平的合作阶段。下阶段，中方愿同南方以落实两国元首共识为引领，统筹推动各领域合作，共同开好中非合作盛会，共同做大经贸合作蛋糕，共同构筑民心沟通桥梁，共同支持真正的多边主义。中方愿与南方非方一道，规划好后疫情时期中南中非合作大计，合力抗击疫情，实现疫后经济复苏，以实际行动推动构建更加紧密的中非命运共同体。

戈东瓜纳部长在致辞中表示，南非政府和人民很荣幸与中国政府和人民一道，共同祝贺中华人民共和国成立72周年。中国在疫情中表现出强劲的韧性，政府心系人民，更加坚定地走在可持续发展及包容性繁荣的新道路上。今年7月1日也是庆祝中国共产党成立100周年的喜庆时刻，中国朝着“两个百年”奋斗目标奋进，努力实现中国梦并推进中华民族伟大复兴进程。

戈东瓜纳部长指出，过去的实践证明，中南两国亲如兄弟的关系取得全方位发展并不断深化。随着双方共同利益增加及亲密度提升，两国关系不断成熟。南中两国是多边主义的积极倡导者，同为金砖国家机制的创始成员国、G20成员国，彼此紧密合作，积极推进发展中国家议程，引领构建更加包容、平等的国际秩序。中南两国合作的广度和深度也充分体现在共建“一带一路”及中非合作论坛相关合作上。这些倡议和合作为非洲大陆提供了持续投资，促进基础设施发展及快速工业化。当前，非洲大陆面临疫情造成的经济破坏，南非期待与中国在疫苗生产方面加强合作，对中方承诺通过疫苗合作实现国际社会疫苗可及和可负担深表赞赏。

南非共总书记、高等教育和科学创新部长恩齐曼迪代表南非共热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，高度赞赏南中两党和两国政府间不断深化的高水平合作。各界嘉宾纷纷盛赞新中国成立72周年以来取得的发展成就，高度评价中国抗疫成果和在全球治理中的担当与贡献，表示对“后疫情时代”中国发展及中国带动世界经济复苏前景充满信心，祝愿中南友谊持续深化，中南关系不断向前发展。在南中资机构、华侨华人等纷纷祝福祖国生日快乐、繁荣昌盛！

招待会还播放了中国使馆外交官演唱的《我和我的祖国》和南非旅游部汉语班学员演唱的《月亮代表我的心》等精彩节目，展现了中南人民的深厚友谊和中南文化交融的魅力。

招待会直播期间，南非网友积极留言，纷纷点赞，对中华人民共和国成立72周年表示祝贺，并向中国政府和人民以及中国驻南非大使馆送上最美好的祝愿。“祝福中国未来发展越来越好”，“感谢中国为南非发展和抗疫所提供的支持”，“对两国关系未来前景充满期待”，“祝愿南中友谊万古长青”。

(责编：于洋、刘慧)