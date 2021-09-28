人民网联合国9月27日电 （记者李晓宏）当地时间9月27日下午，中国常驻联合国代表团举办线上活动，庆祝中华人民共和国成立72周年暨恢复联合国合法席位50周年。中国常驻联合国代表张军、中国常驻联合国副代表戴兵、耿爽同各国常驻联合国代表和联合国秘书处高官“云”聚一堂。

第76届联大主席沙希德，联合国主管政治、维和、经社、大会、新闻、裁军、反恐、发展事务的副秘书长，安理会反恐执行局、联合国开发计划署、联合国妇女署等机构高级官员，俄罗斯、美国、英国、法国、阿尔及利亚、巴基斯坦、印度、沙特、阿联酋、埃及、南非、埃塞俄比亚、泰国、新加坡、越南、哈萨克斯坦、巴西、古巴、墨西哥、德国、意大利、爱尔兰等100多国常驻联合国代表和高级外交官，在联合国工作的中国籍职员，以及各国驻纽约记者和各界友好人士共200多人通过视频连线方式参加庆祝活动，向中国政府和人民致以热烈的祝贺和诚挚的问候。

庆祝活动始终洋溢着喜庆祥和的气氛。张军向所有关心、支持中国发展和现代化建设的国际友人致谢，并代表中国常驻联合国代表团祝愿伟大祖国繁荣富强，祝愿全体中华儿女幸福安康。

张军表示，今年中国共产党迎来百年华诞。没有共产党就没有新中国。中国共产党的伟大成功，在于带领全国人民团结奋斗，找到了适合中国国情的发展道路，实现了民族独立解放、国家繁荣富强，让人民真正成为国家的主人，也让民主、自由、人权、平等成为了现实。这是中国的成功，也是对世界和平、发展和人类进步作出的重要贡献。百年恰是风华正茂，中国共产党将继续同一切爱好和平的国家和人民一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，建设更加美好的世界。

张军表示，50年前，中华人民共和国恢复联合国合法席位，这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，是《联合国宪章》宗旨和原则的胜利。50年来，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，为捍卫人类发展进步的共同利益担当尽责。

张军表示，习近平主席9月21日在第76届联大一般性辩论发表重要讲话，围绕团结抗疫、复苏经济、国际关系发展、完善全球治理提出了一系列新主张、新论断、新举措。习近平主席抓住当前世界面临的重大紧迫课题，顺应广大发展中国家期待，提出了全球发展倡议，在世界处于历史的十字路口之时又一次给出了中国方案。站在新的历史起点上，中国将同各国一道，加强抗疫合作，加快落实2030可持续发展议程，积极应对气候变化，推动国际关系民主化和法治化，践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念，践行真正的多边主义，把联合国建设成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台。

联大主席沙希德在致辞中表示，中国是伟大的国家，取得了非凡的成就。古代中国孕育了灿烂文明和伟大先贤。现代中国成为世界第二大经济体和科技大国，完成了10亿人脱贫、嫦娥五号探月等伟大工程。中国作为安理会常任理事国，是捍卫多边主义的重要力量，为促进联合国发展和国际社会进步作出巨大贡献。期待并相信中国将在抗击疫情、疫后重建、保护人权、应对挑战等方面继续大力支持联合国工作。

阿尔及利亚常驻代表米穆尼表示，50年前，阿尔及利亚等发展中国家推动联大通过历史性的第2758号决议，对国际关系和联合国工作都产生了深远影响。发展中国家为恢复中华人民共和国在联合国合法席位进行了长期斗争，作出了艰苦努力，历史表明当年的斗争和付出是正确的、值得的。中国自恢复联合国合法席位以来，在联合国平台积极促进中国和非洲国家的合作，维护发展中国家权益，是非洲国家和发展中国家可靠的伙伴。

俄罗斯常驻代表涅边吉亚表示，中华人民共和国恢复联合国合法席位增强了联合国的代表性，是《联合国宪章》精神得到落实的体现。50年来，中国作为安理会常任理事国，建设性参与国际和地区热点问题解决，为促进世界和平与发展发挥了重要作用。习近平主席在第76届联大一般性辩论中提出的全球发展倡议具有重要意义。俄罗斯期待同中国在国际事务中加强全方位合作。

巴基斯坦常驻代表阿克拉姆回忆了50年前在联合国大会厅亲眼见证第2758号决议通过的历史性时刻。阿克拉姆表示，中华人民共和国成立72年来，取得了可以载入史册的发展成就，为发展中国家树立了榜样。新冠疫情暴发以来，中国同发展中国家站在一起，在抗击疫情、恢复经济等方面提供巨大支持。中国的发展也为南南合作注入了新动力。巴基斯坦欢迎并支持习近平主席提出的全球发展倡议。

英国、爱尔兰、南非、埃及、津巴布韦、阿联酋、古巴、泰国、新加坡、墨西哥等国常驻代表发表致辞，高度评价中国取得的发展成就，肯定中国在维和、减贫、气候变化等领域对联合国事业作出的重要贡献。许多国家感谢中国支持全球团结抗疫，积极向发展中国家提供抗疫物资和疫苗援助。埃及、伊朗、古巴等高度赞赏中国坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，维护发展中国家共同利益，认为中国的发展道路值得发展中国家学习借鉴。各方普遍表示愿同中国加强多双边合作，期待中国为推动联合国事业发展、应对全球性挑战发挥更大作用。

与会嘉宾还共同观看视频，回顾了中华人民共和国恢复联合国合法席位50年来同联合国合作的历程和取得的丰硕成果。活动中还播放了联合国和平使者、著名中国钢琴家郎朗演奏的中国乐曲《茉莉花》。

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