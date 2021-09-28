人民网喀土穆9月27日电 （记者苏航）9月26日，中国驻苏丹使馆举行线上招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立72周年。中国驻苏丹大使马新民、苏过渡政府内阁事务部长哈立德、外交部阿拉伯和亚洲事务总司司长阿迪勒、亚洲司司长西迪格、阿中友联执行秘书长布沙拉、苏丹留华学生会秘书长法里德出席活动并致辞。招待会并在喀土穆大学、苏丹杂技团、中油国际尼罗河公司、援苏医疗队、中港湾公司、苏丹中资矿业协会设立6个分会场，在苏中资企业、援苏医疗队、孔子学院、华侨华人、留学生代表以及苏政治、经济、文化、教育、新闻等各领域代表共约500人在线出席。

马新民表示，中苏建交62年来，两国始终并肩而行、风雨同舟，如青白尼罗河奔腾汇聚、川流赴海。2021年是苏丹政治过渡新航程迈出重要步伐之年，也是中华民族伟大复兴进程中具有历史性意义的一年。在两国领导人的引领下, 中苏战略伙伴关系驭风前行，保持积极发展势头，不断取得新进展、新突破。两国高层保持密切互动，团结互信日益巩固；两国携手团结抗疫，友好关系不断升华；两国积极开拓务实合作领域，互利合作更加广泛；两国教育文化活动异彩纷呈，人文交流愈加密切。当前，中苏两国都处在各自国家发展的关键时期。中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，苏丹政治经济社会面临变革转型的历史机遇，我们愿与苏方一道携手共进，以政治互信为“舵”，以互利合作为“桨”，以团结抗疫为“锚”，以人文交流为“帆”，共谋发展，共享未来，共创中苏关系更加美好的明天！

哈立德在致辞中表示，新中国的成立开辟了人类历史上的全新阶段，加强了世界人民实现和平与共同发展的机遇。中国在2021年克服疫情影响，取得举世瞩目的发展成就，正在引领世界发展的新潮流。苏中关系源远流长，古代海上丝绸之路通过苏丹的萨瓦金港口实现两国间经贸互通，苏丹是第一批响应中方“一带一路”倡议的国家，两国于2015年建立战略伙伴关系。苏方十分钦佩中国政府和人民共同努力实现经济社会发展的成功故事，希望借鉴中国发展的成功经验为苏历史关键期提供帮助，使苏丹人民得以在国家建设的过渡进程中夯实文明复兴之基。今年恰逢中苏医疗卫生合作和中国向苏丹派遣援苏医疗队50周年，感谢中方在疫情期间向苏丹提供的医疗物资和疫苗援助，并派遣援苏医疗队和医疗专家组，这充分体现了苏中两国的友谊和信任。当前，苏丹正经历经济复苏的历史新阶段，苏方愿进一步加强两国高层往来和经贸合作，努力深化两国在国际和地区层面友谊、信任、协调与合作，推动两国关系迈上新台阶，惠及两国政府和人民。

阿迪勒代表苏外交部向中方致以诚挚问候和美好祝愿，并表示，苏方珍视苏中战略伙伴关系和两国人民的传统友谊，感谢中方长期以来在国际和地区场合向苏方提供的坚定支持。在苏抗疫形势最严峻之际，中方不仅向苏方提供多批物资援助，还专程派遣医疗专家组来苏分享和传授疫情防治经验，苏方感恩中方的无私帮助。苏中合作给两国人民带来了实实在在的好处，已成为“南南合作”的典范。苏方愿同中方一道，不断增进高层往来，积极拓展经贸合作，推动苏中关系不断向前发展。

布沙拉代表阿中友联向中华人民共和国成立72周年和中国共产党建党百年致以热烈祝贺，并表示，过去72年来，在中国共产党的领导下，中国坚定不移走中国特色社会主义道路，从一个贫穷落后的国家一举成为世界第二大经济体，实现了国家富强、民族振兴、人民幸福。自新冠疫情暴发以来，中国政府和中国人民始终心系苏丹，不断向苏丹伸出援手，提供宝贵的抗疫物资和疫苗援助，苏丹人民不会忘记，阿中友联也对此深表感谢。阿中友联作为阿拉伯国家与中国友好交往的桥梁，愿进一步加强同中方在各领域的合作交流，传承和弘扬苏中、阿中人民友谊，推动苏中、阿中关系更上一层楼。

法里德表示，感谢中方为苏中两国学术交流和文化合作以及苏丹人才培养提供的无私帮助，我们广大苏丹留华学生深受其惠，这生动体现了两国人民之间的深厚情谊。苏丹留华学生会愿继续努力，为苏中两国友好合作添砖加瓦，为不断增进两国人民友谊贡献力量。

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