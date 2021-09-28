人民网里约热内卢9月27日电 （记者吴杰）由中国驻哥伦比亚使馆、中外语言合作交流中心、汉语桥俱乐部波哥大站与伊瓦格市政府共同举办的“伊瓦格中国文化周”于9月25日落幕，为新中国成立72周年添新彩。

中国文化周活动内容丰富、高潮迭起。适逢中秋佳节，使馆特别推出介绍中秋节来历、中秋传统活动、中秋月饼的系列视频，邀请当地民众同享中国文化，共度团圆佳节。为促进成都与当地的友城合作，使馆推出了“云”游天府、寻访熊猫根源地、畅享四川美食等系列视频，加深了当地民众对成都浑厚历史古韵与浓郁民族风情的认知。与此同时，还精心准备了传播奥运理念的系列片《冬奥会》、展示扶贫脱坚伟大成果的短片《旅游让世界更美好》，并推出中国大型民族原创舞剧《大河之源》和杂技剧《小桥流水人家》，与哥伦比亚传统民间音乐舞蹈交相辉映、美美与共。汉语桥俱乐部波哥大站精心组织了中国文化、旅游、经贸、汉语体验课等系列讲座，增进了当地民众对中国文化的了解和喜爱，为当地民众带去了别样的文化体验，也为新中国成立72周年及中哥建交41周年再添新彩。

伊瓦格市是哥伦比亚音乐舞蹈之乡，于今年6月成功入选2022年美洲文化之都，是哥伦比亚教育、农贸发展中心，是中哥“一带一路”农业科技创新联盟成员。

中国驻哥伦比亚大使馆文化参赞朱晓燕表示，在哥伦比亚新冠肺炎疫情肆虐的困难时刻，中国政府和友城成都均捐赠了大量抗疫物资。中哥人民虽远隔大洋，但心相近、民相通，定将以友好相知的热情和合作共赢的精神，共创美好未来。

杰出市民胡里亚娜表示，“近两年，我欣喜地看到，'中国热'、'汉语热'已成为我国青少年的追求时尚，中国博大精深的传统文化和突飞猛进的发展成就吸引越来越多的青少年学习汉语、了解中国。相信，中国文化周将使双方交流更加密切，未来合作更加深入。”

巴雷拉市长表示，我们将向友城成都、向中国学习借鉴创新城市、智慧城市发展经验，不断促进两市人文、经贸、农业、绿色可持续发展等各领域交流合作，惠及两国民众。

中国文化节目云展播过程中，弹幕不断、好评如潮，很多哥伦比亚观众表达了希望能亲自去游历中国的壮美河山、感受中国智慧城市贴心便捷的愿望。

(责编：王禹蘅、常红)