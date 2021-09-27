人民网曼谷9月27日电 （记者孙广勇）2021年首届“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区活动9月26日以线上方式成功举办。中国驻泰国大使韩志强、泰国教育部基教委秘书长安鹏·披纳萨等受邀出席并致辞。经过层层选拔，来自泰国新加坡国际学校的蓝艺柔、财明分别获得泰国赛区总冠军和一等奖，并将代表泰国参加全球决赛。

“汉语桥”世界小学生中文秀泰国赛区活动旨在激发泰国少年儿童学习中文、了解中国文化的热情，进一步体验学习中文和中国文化的乐趣。本次活动由中国驻泰国大使馆、泰国教育部、中外语言交流合作中心联合主办，泰国教育部基教委、泰国教育部民教委、中外语言交流合作中心-曼谷中心共同承办。

中国驻泰国大使韩志强在致辞中表示，本次活动为全泰小学生朋友搭建了一个展示中文水平和交流学习经验的平台，大家交流学习中文的乐趣，展现精彩的中文才艺，格外有意义。发展中泰友好，推进中泰合作，靠的是人才，既懂泰语、又懂中文的人才。希望各位小学生朋友以诗琳通公主为榜样，积极学好中文，了解中华文化，将来成为中泰友好合作的使者。

泰国教育部基教委秘书长安鹏·披纳萨认为，此次活动是对泰国小学生的鼓舞和激励，进一步提高他们学习中文的兴趣，同时也促进了泰国中文教学活动的开展，希望本次活动成为共筑中泰两国之间友谊的桥梁。

本次活动共吸引来自泰国69所小学的174名小选手参赛。小选手们围绕“快乐中文”的主题，结合自己学习中文的经历，通过线上演讲、诗歌、书法、茶艺表演、单口相声、乐器演奏、中华武术、民族舞蹈等形式各展所长，在充满乐趣的活动中尽显中文学习成果和才艺，充分展现了泰国小学生对中文的真挚热爱。

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