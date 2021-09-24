人民网巴黎9月24日电 （记者何蒨）2021年是20世纪法国著名小说家马赛尔·普鲁斯特诞辰150周年，在欧洲文化遗产日之际，由联合国教科文组织协会世界联合会与法中交流促进会共同发起并举办的首届 “国际艺术联创巡展”于9月19日至20日在普鲁斯特曾居住的西奈特里城堡举办开幕仪式，法国骑士勋章获得者、法中交流促进会会长亚丁及5位国际知名艺术家参加了此次开幕式并致辞。

首届“国际艺术联创巡展”举办地西奈特里城堡也即普鲁斯特在其小说《追忆逝水年华》中提到的“斯万城堡”，普鲁斯特曾在这里度过童年生活，并将之视为初始创作的源泉之地。“国际艺术联创巡展”以普鲁斯特小说《追忆似水年华——去斯万家那边》为主题，邀请5位法国艺术家，以斯万城堡为原型，以普鲁斯特儿时的回忆为创作元素，由5位艺术家与来自中国及世界各国的儿童共同创作完成，开启一场跨时空、跨地域、跨文化的艺术对话。

“国际艺术联创巡展”将与法国卢瓦尔河谷中心省政府、伊利尔斯-孔布雷市政府、中央新影《繁星》少儿栏目、中国教育电视台向阳花艺术团、中国教育部中外语言合作交流中心、法国国际艺术学院等机构合作，并将于10月15日正式启动。来自中国的小朋友（3-15岁）可在2021年12月30日之前报名参加，发挥他们对艺术的敏感性、思维能力和想象力，与5位艺术家——马尔戈扎塔·帕斯科、克里斯托夫·罗内尔、苏菲·圣拉普特）、奥古斯托·福尔迪和艾曼纽·雷纳德——完成作品“联创”。

根据联合国教科文组织协会世界联合会介绍，明年将有更多国家的小朋友参加到联创巡展中，包括法国、意大利、俄罗斯、日本、韩国、哈萨克斯坦、塞内加尔等多个国家已提出合作。巡展将于10月15日至12月30日正式向中国区小朋友征集作品，通过初选和复选的作品将分别获得由法国“诺芒底1905”海滨牧场奶之“小莫泊桑”儿童牛奶支持的小莫泊桑杯“优秀作品奖”和小莫泊桑杯“金奖”。

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