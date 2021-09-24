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第109次中老缅泰湄公河联合巡逻执法圆满完成

2021年09月24日19:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷9月24日电 （记者刘慧）9月24日上午9时，三艘中国执法艇顺利靠泊中国西双版纳关累港，标志着第109次中老缅泰湄公河联合巡逻执法圆满结束。

据了解，此次行动于9月21日中国传统节日中秋佳节当天启动，中老缅泰四国相关执法部门共派出执法艇5艘，执法队员87名，历时四天三夜，总航程500余公里。行动期间，各国执法艇和执法队员严格遵守联合巡逻执法疫情防控“非接触”规定，分别从中国关累、缅甸相腊、老挝孟莫出发，采取全线联合巡逻和重点水域分段巡逻的方式开展联合行动，对湄公河重点水域形成有力管控，持续震慑打击湄公河流域各类犯罪活动。

据联合巡逻执法编队指挥员介绍，受近期天气、水文等多方面因素影响，湄公河航道水位降至湄公河联合巡逻执法启动以来最低水平。联合巡逻执法编队积极采取应对措施，克服不利水情，圆满完成了此次行动。编队还通过甚高频等船用通讯手段及时发布水位预警信息，提醒过往商船注意航行安全，防止发生触礁、搁浅等航行安全事故。

据介绍，此次联合巡逻执法行动结束后，四国执法部门将继续在湄公河相关水域开展分段巡逻，持续提升湄公河重点水域见警率，深入开展联合打击湄公河跨境犯罪专项行动，全力维护湄公河流域安全稳定。

(责编：刘洁妍、刘慧)

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