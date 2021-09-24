香港广大民众深深懂得，要国安家好，要良法善治，要持久繁荣。美方应当切实尊重中国内政，立即收回干预香港事务的“黑手”，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的钢铁意志

涉港问题一直有深刻的国际背景，外部势力伸向香港的“黑手”究竟干了些什么，世人当有清醒认识。

9月24日，中国外交部网站公布《美国干预香港事务、支持反中乱港势力事实清单》，列出美方在2019年2月至2021年8月期间针对香港的所作所为，共有五大类：一是炮制涉港法案，抹黑中方对港政策，插手香港内部事务，大肆干涉中国内政；二是悍然实施制裁，妄图阻挠香港国安法和中国全国人大有关决定在香港顺利实施；三是污蔑诋毁香港特别行政区事务，妄议香港警方执法行动，破坏香港繁荣稳定；四是包庇支持反中乱港分子，为其兜售“港独”主张、散播政治谎言提供平台，是非不分、颠倒黑白为违法分子说项；五是多边串联施压，纠集盟友联手干涉香港事务，通过发表联合声明等方式对香港事务说三道四、指手画脚。

美方针对香港的所作所为，从根本上讲就是悖逆国际法和国际关系基本准则，给香港的发展繁荣设障，与香港的广大民众对立。美方如此“操碎心”，终极目标就是通过打“香港牌”遏制中国发展。

当然，美方越是挖空心思利用香港做文章，不遗余力扶持其代理人在香港埋祸根、蓄乱源，越能让世人看清其伪善双标的真面目。美方既然声嘶力竭为反中乱港分子的“黑暴”行径叫好，那为什么不对占领美国国会山的骚乱事件拍手称快？美方既然对香港警方维护秩序的正当行动百般攻击，那为什么没有指责美国警卫人员对闯入国会山的示威者开枪、没有指称美国军队随即在华盛顿荷枪实弹采取戒严措施是限制人权？毫无疑问，对于美国一些政客而言，区分是非善恶不重要，重要的是在民主、自由、人权、法治问题上千方百计用双重标准大做文章，从而为其对外挥舞大棒找借口，为掩盖其霸权本质扯上一块儿遮羞布。

中国之香港，岂容美国觊觎。应当看到，香港是一片久已唱响“万里长城永不倒”的土地。香港广大民众深深懂得，要国安家好，要良法善治，要持久繁荣。香港国安法的制定实施，香港选举制度的完善，已使香港由乱转治、由治及兴，开启辉煌的新篇章。今年中秋之夜“湾区升明月”晚会激荡的情感共鸣，就是香港广大民众衷心拥护“一国两制”、坚决支持“爱国者治港”、坚定相信香港明天会更好的强大心声。人们更加相信，融入国家发展大局的香港，必将实现自身更快、更大、更好的发展。不久前公布的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》广受欢迎，大湾区前景更加鼓舞人心。财政部日前公布2021年将在香港特别行政区分三期发行200亿元人民币国债，也将更好地满足国际投资者配置人民币资产的需求，以中国对外开放的坚定信心和决心，有力巩固香港国际金融中心和全球最大离岸人民币结算中心的地位。

“天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。”香港曾经长期存在的“政治泥沼”已经不可逆转地成为过去，任何觊觎香港、打“香港牌”遏制中国发展的图谋都不可能得逞。美方应当切实尊重中国内政，立即收回干预香港事务的“黑手”，不要低估中国人民维护民族尊严和正当权益的钢铁意志。

(责编：牛镛、袁勃)